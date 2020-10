Nederlander Frank Elderson voorgedragen voor ECB-directie

De Nederlander Frank Elderson (51) wordt door de Eurolanden voorgedragen voor de directie van de Europese Centrale Bank. Deze maandag besloot de Eurogroep, de vergadering van ministers van Financiën van de eurozone, de kandidatuur van Elderson te ondersteunen. De enige tegenkandidaat was de Sloveen Boštjan Jazbec, maar na één stemronde schaarde een ruime meerderheid zich achter de Nederlander.

Met de steun voor Elderson is de kans groot dat voor het eerst sinds 2002 een Nederlander directielid van de ECB wordt. Elderson, momenteel directeur bij De Nederlandsche Bank, zal binnen de directie de positie innemen van Luxemburger Yves Mersch, die eind dit jaar als ECB-directielid terugtreedt. Regeringsleiders zullen de Nederlander naar verwachting in december benoemen. Na afloop van de Eurogroep-bijeenkomst sprak minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) van een „uitstekende kandidaat” die het profiel heeft van een „21e-eeuwse centrale bankier”.

Elderson was voorafgaand al de meest kansrijke kandidaat. In de ECB-directie wordt traditioneel gezocht naar een zekere geografische balans, en met het vertrek van de Luxemburger Mersch lag een kandidaat uit Nederland voor de hand. Ook het uitgesproken groene profiel van Elderson wordt als een pré gezien. ECB-voorzitter Christine Lagarde benadrukt vaak dat ze vergroening als een belangrijke prioriteit voor de centrale bank ziet. Elderson maakt zich al langer sterk voor verduurzaming van de economie en was in 2017 onderdeel van een groep experts die de Europese Commissie adviseerde over een ‘duurzaam financieel stelsel’.

Adviserende rol

Voor de benoeming kan plaatsvinden, zal het Europees Parlement (EP) de komende maand eerst een hoorzitting en stemming houden. Hoewel het EP alleen een adviserende rol heeft bij de benoeming van ECB-directieleden, wordt algemeen verwacht dat de parlementariërs verzet zullen aantekenen. Kritiek op de genderbalans binnen de ECB neemt al jaren toe en meerdere Europarlementariërs benadrukten de afgelopen tijd op z’n minst de keuze te willen hebben tussen een man en een vrouw. Op dit moment zitten in de zeskoppige directie van de ECB twee vrouwen. Uitgezoomd naar het hele ECB-bestuur, waarvan de directie deel uitmaakt, is de verhouding 22 mannen tegenover 2 vrouwen.

In 2012 accepteerden Europarlementariërs de voordracht van Mersch niet omdat voor de positie geen vrouw was overwogen. De Europese lidstaten negeerden dat advies destijds en benoemden de Luxemburger alsnog. Europarlementariërs kunnen eventueel wel verhinderen dat Elderson Mersch ook opvolgt als vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB: op dat terrein hebben ze wel een beslissende stem.