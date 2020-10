‘Nauwelijks verbeterde vooruitzichten bij uitgezaaide kanker’

De behandeling van patiënten met uitgezaaide kanker is in de afgelopen tien jaar amper verbeterd. Dat concludeert het Integraal kankercentrum Nederland (IKNL) in het vandaag verschenen rapport Uitgezaaide kanker in beeld. De helft van de patiënten bij wie de kanker bij diagnose al is uitgezaaid, leeft zes maanden of korter na de diagnose. Tien jaar geleden was dat vijf maanden.

Professor Thijs Merkx van IKNL betreurt hoe weinig vooruitgang er is geboekt. „Als je kijkt naar de investering die gedaan is naar nieuwe geneesmiddelen, is de vooruitgang echt teleurstellend.” Bij jaarlijks zo’n 38.000 Nederlanders wordt er uitgezaaide kanker vastgesteld.

Bij sommige kankertypes is wel progressie geboekt, zoals bij melanoom, borst- en prostaatkanker. Maar bij andere soorten, waaronder long-, blaas- en alvleesklierkanker, is de levensverwachting niet of minimaal verbeterd. Longkanker is de meest voorkomende soort uitgezaaide kanker. Per kankersoort verschillen de vooruitzichten, maar met name bij de agressieve kankers is er weinig vooruitgang geboekt. Bij een op de vijf kankerdiagnoses is de kanker uitgezaaid.

Het IKNL pleit voor meer aandacht voor de kwaliteit van leven van patiënten, zowel wat betreft het lichamelijke en emotionele welzijn, als de sociale omgeving. „Door te vragen wat de patiënt belangrijk vindt, kan de zorgverlener samen met de patiënt bepalen hoe lang hij of zij doorbehandeld wil worden en tegen welke prijs.”