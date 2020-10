Medeleven én leedvermaak in de VS

‘Ik hoop dat hij langzaam en pijnlijk sterft”, zegt de een. „Hij verdient het”, zegt de ander. „Hij heeft zoveel doden op zijn geweten.” Zomaar een gesprekje tussen twee vrouwen in Washington, in de buurt van de nationale kathedraal. Ze zeggen het kalm en vastberaden, alsof het vanzelf spreekt.

Een paar kilometer verderop, voor de poort van het Walter Reed-ziekenhuis, staan tientallen mensen met bordjes als ‘Wij bidden voor u, meneer de president’. Daar lopen Nan Levi en haar echtgenoot met hun mondkapjes in de strepen van de Amerikaanse vlag. Ze zijn zaterdag vanuit de staat Connecticut komen rijden, vier uur lang, om bij de wake voor Donald Trump te zijn. Vannacht slapen ze in Washington, morgen komen ze hier weer terug, bidden en hopen dat de president beter wordt.

Het nieuws over de besmetting van president Trump met het coronavirus maakt zaterdag bij de Amerikanen zowel leedvermaak als medeleven los. Op Twitter braken meteen cynische grappen uit over de president die ooit suggereerde dat ontsmettingsmiddel zou kunnen helpen tegen Covid-19, die zonder bewijs hydroxychloroquine aanprees als remedie en die misprijzend deed over het dragen van mondkapjes – dinsdag nog in het debat met de Democratische presidentskandidaat Biden, die volgens Trump altijd een loei van een mondkapje draagt, ook als iemand 70 meter bij hem vandaan staat. Twitter zei in een verklaring dat regelrechte doodswensen aan het adres van Trump worden verwijderd.

Walkaway-mars

Degenen met leedvermaak legitimeren hun grappen en emoties door te wijzen op de nonchalance van 74-jarige Trump ten aanzien van de epidemie en de maatregelen tegen het virus. Zo bewijzen ze voor de aanhangers van Trump dat Democraten geen medeleven kennen. „Zij zijn de partij van geweld”, stelt Penny uit Fort Lauderdale, als ze in Washington meeloopt in de Walkaway-mars. Hierbij wandelen Republikeinen vanaf het Trump hotel aan Pennsylvania Avenue, naar de obelisk van het Washington Monument. Er worden bordjes meegedragen met leuzen als ‘Ik krijg liever Covid-19 dan Biden-20’. Veel van de marcherende Republikeinen, staan diezelfde avond bij de wake. „Ik ben bezorgd maar niet bevreesd”, zegt Renee McBride die met haar vriendinnen op de foto gaat voor de ingang van het Walter Reed ziekenhuis. Zij vat de besmetting van Trump niet op als een teken dat ze de epidemie serieuzer moet nemen. „Oude mensen en mensen met een medische voorgeschiedenis lopen verhoogd risico. Wij willen gewoon aan het werk”, aldus McBride, die haar omzet als „ambulant notaris” zag verdubbelen door de epidemie. „Heel veel kantoren gingen dicht.” Zij vindt dat de VS „af moeten van het mondkapje en aan het werk moeten gaan”.

Steve, een leeftijdgenoot van de president, werkzaam bij een begrafenisondernemer in Tennessee, loopt zonder mondkapje door de menigte bij het Walter Reed. „In de begrafenisonderneming zijn de afgelopen maanden 630 doden afgelegd. Zes daarvan waren gestorven door Covid-19. Maar dat waren allemaal oudere mensen. De meesten zouden anders binnen een jaar toch wel zijn gestorven.” Hij zegt dat hij zich helemaal geen zorgen maakt over zijn besmettingskans. Hij is gezond, sterk en christen, zegt hij. „Ik weet waar ik heenga als ik overlijd.”

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden wenste zijn rivaal een spoedig herstel toe en zijn campagne zei tv-reclames met harde persoonlijke aanvallen op Trump voorlopig uit de lucht te halen. Niet alle Democraten waren het daarmee eens. Ilhan Omar, lid van het Huis en regelmatig doelwit van persoonlijke aanvallen van Trump, twitterde vrijdag: „Waarom zou Biden zijn campagne opschorten, terwijl we allemaal weten dat Trump binnen een halve dag reclamespotjes zou hebben gemaakt om een besmette Biden te bespotten?”

Heftig politiek gevecht

In een video-opname zei de voormalige president Barack Obama zaterdag: „Hoewel we midden in een heftig politiek gevecht zijn verwikkeld, en we dat heel serieus opvatten, willen we toch de beste wensen uitspreken voor de president en de first lady – en voor iedereen die aan de ziekte lijdt.”

In een videoboodschap die hij zaterdag had opgenomen, zei Trump dat de steun van Amerikanen – „en die lijkt wel van beide partijen te komen” – hem dankbaar stemde. Trump zag er bleek uit en zei dat „de komende dagen heel belangrijk worden.”

Onder de eerste reacties waren ook wantrouwige – een natuurverschijnsel in de VS, waar de media worden gezien als instrument van deze of gene politieke partij. Mark Burns, dominee in South Carolina en door TIME Magazine ooit aangewezen als ‘Trumps belangrijkste geestelijke’, vroeg zich zaterdag op Twitter af: „Is het mogelijk dat Trump en zijn team bewust met Covid-19 zijn besmet?” In de entourage van Trump zijn verschillende mensen ziek geworden.

Aan de andere kant waren er juist mensen die opperden dat Trump niet werkelijk besmet is, maar doet alsof. Na de videoboodschap van Trump verschenen er berichten dat het filmpje niet in het Walter Reed-ziekenhuis kon zijn opgenomen, omdat de achtergrond niet zou lijken op de kamers in het ziekenhuis of dat het een oud filmpje was omdat de president de kleren én de manchetknopen draagt als waarmee hij vrijdag naar het ziekenhuis ging, of dat er op zijn handen geen sporen van een infuus te zien zijn.

Sommige mensen beweren dat Trump hier sympathie mee hoopt te winnen of nadat hij ‘genezen’ is verklaard, zal snoeven over zijn weerstand. Anderen denken dat hij als patiënt een Amerikaans vaccin zegt te nemen en dan bij ontslag uit het ziekenhuis direct een werkend vaccin aan de Amerikaanse bevolking zal presenteren.

