Kersverse prinses Delphine: ‘Het pijnlijkste was het wachten’

„Het pijnlijkste”, vindt Delphine van Saksen-Coburg, „was het wachten”. Maandagmiddag sprak de kersverse Belgische prinses, zichtbaar aangedaan, voor het eerst in jaren publiekelijk. „Het voelde onnatuurlijk om te moeten vechten om erkend te worden door mijn eigen bloed”, sprak ze voor de verzamelde nationale en internationale pers op een persconferentie.

Het was al jaren een publiek geheim dat de 52-jarige kunstenares, die voorheen Delphine Boël heette, de buitenechtelijke dochter was van de inmiddels 86-jarige Belgische oud-koning Albert. Erkenning kwam er pas in januari van dit jaar toen Albert, nadat een rechter een dna-test had bevolen, verklaarde inderdaad haar biologische vader te zijn. Pas vorige week bepaalde een rechter dat ze ook officieel prinses is.

Lees ook: Koning Albert erkent buitenechtelijke dochter

‘Een mes in mijn rug’

Dat Van Saksen-Coburg niet enkel erkend wilde worden maar ook de koninklijke titel wilde krijgen, heeft niets te maken met een eventuele erfenis, benadrukte ze maandag. Wel wijt ze het aan de verklaring die de oud-koning in januari deed uitgaan. Daarin schreef Albert dat hij een punt wilde zetten „achter deze pijnlijke procedure”. Tegelijkertijd benadrukte hij – in de woorden van Delphine van Saksen-Coburg – haar niet als zijn dochter te zien. „Een mes in mijn rug”, aldus Van Saksen-Coburg maandag, die daarop besloot in elk geval juridisch „gelijk” te willen zijn „aan mijn broers en zussen”. „Het juridisch systeem heeft mij nu geboren doen worden zoals ik geboren had moeten worden”, verklaarde een opgeluchte Van Saksen-Coburg maandag.

De persconferentie zal de al beschadigde reputatie van de oud-koning weinig goed hebben gedaan. Hij liet zich, net als de rest van de koninklijke familie, nooit publiekelijk uit over de zaak. Ook Delphine van Saksen-Coburg heeft naar eigen zeggen nog niets vernomen van Albert, noch van de huidige koning, haar halfbroer. „Ik verwacht niets en vraag om niets. Maar als ze een teken van leven geven, zal ik hun de rug nooit toekeren.”