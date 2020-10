Kabinet steekt 4 miljard euro in bedrijfsinvesteringen

Het kabinet trekt de komende twee jaar 4 miljard euro uit in de hoop het bedrijfsleven daarmee te verleiden tot investeringen. Dat schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën, D66) maandag aan de Tweede Kamer. Bedrijven kunnen investeringen die ze doen, aftrekken van de loonbelasting die ze betalen. Deze Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), een tijdelijke maatregel, lag tijdens de Algemene Beschouwingen in september al onder vuur van de oppositie.

Bedrijven kunnen investeringen waarvan ze ná 1 oktober van dit jaar hebben besloten ze te doen, meenemen in de aangifte voor hun inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat de volledige investering voor eind 2022 ook is betaald. Voor investeringen tot 5 miljoen euro, bedraagt de fiscale korting 3 procent van het investeringsbedrag. Over alles daarboven wordt voor 2,44 procent gekort. Eind volgend jaar wordt geëvalueerd en kunnen de percentages indien nodig worden bijgesteld. De BIK is bedoeld als aanvulling op bestaande kortingen en kan dus in combinatie worden gebruikt. Aanvragen voor de BIK kunnen „wegens uitvoeringstechnische redenen” wel pas vanaf 1 september volgend jaar gedaan worden.

NRC-verslaggever Marike Stellinga vroeg zich vorige maand of dat wat in normale tijden werkt, ook werkt in de onzekere corona-economie.

‘Dividendbelasting 3.0’

Het kabinet acht een extra fiscale korting noodzakelijk om de economische klappen van het coronavirus zo snel mogelijk op te vangen. De verwachting van het kabinet is dat private investeringen door toedoen van de coronacrisis zullen dalen met tien miljard euro. 80 tot 85 procent van alle investeringen komt uit het bedrijfsleven, schreef Staatssecretaris Vijlbrief vorige maand aan de Tweede Kamer. Daar toonde de linkse oppositie zich overigens uiterst kritisch op het plan, dat een cadeau voor grote bedrijven en „dividendbelasting 3.0” genoemd werd.

Vijlbrief benadrukt maandag in zijn brief aan de Tweede Kamer dat hij vooral voordeel voor het mkb verwacht. Zestig procent van het voor de BIK vrijgemaakte budget (1,2 miljard euro per jaar) zal daar belanden, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hoeveel banen en investeringen de lastenverlichting oplevert, is nog niet doorgerekend.