Interview met Het Virus (4)

Het Virus belde me ditmaal vrijdag in de vroege ochtend. In onze vorige gesprekken klonk hij doorgaans nogal afstandelijk, maar nu bespeurde ik iets van extase in zijn stem.

„Heb je het al gehoord?” kraaide hij.

Ik zei dat ik net wakker was. „Ik heb interessant nieuws”, zei hij. „Het is me wéér gelukt, de hele wereld staat op z’n kop. Ik heb Trump besmet.”

Hij begon druk uit leggen wat er gebeurd was, maar het ontging mij grotendeels want die ene zin – „Ik heb Trump besmet” – stak als een breinaald door mijn trommelvlies. ,,Ik kan het bijna niet geloven…”, bracht ik uit.

Hij lachte hoog. „Kan ik me voorstellen! Weet je waarmee dit te vergelijken is? Nine-eleven! De grootmacht Amerika wordt op de knieën gedwongen door een geheimzinnige, externe vijand. Je kunt mij zien als een nieuwe Bin Laden, maar dan nog veel gevaarlijker omdat ik onzichtbaar blijf. Bin Laden zou mij maar wat graag gebruikt hebben. Hij zou via mij desnoods de halve wereldbevolking hebben uitgeroeid. Daar ben ik nu maar zelf mee begonnen.”

„Gefeliciteerd”, zei ik met bittere spot, „of ben je nu nóg niet tevreden?”

Ik hoorde tot mijn verbazing een zucht. „Niet helemaal”, zei hij klagelijk. „Dit is natuurlijk een mooi resultaat, maar er had méér ingezeten.”

„Hoezo?”

„Je herinnert je die zaal waarin dat tv-debat tussen Trump en Biden werd gehouden? Kort tevoren had ik Trump en Melania heerlijk aangestoken toen ze in de kleedkamer stonden te tongzoenen. Mijn opzet was om op het podium van Trump naar Biden over te springen, maar het lukte niet, ze bleven te ver uit elkaar, ook na afloop. Ik bleef op een metertje van Biden in de lucht steken. Doodzonde! Stel je voor: de president en zijn rivaal in één klap! Samen op de intensive care, misschien zelfs naast elkaar. Schelden en schreeuwen was er niet meer bij, ze konden alleen nog pruttelen aan de beademing. Jezus, wat ’n gemiste kans!”

„Besef je dat je nu de kansen van Trump hebt geschaad?” vroeg ik.

„Wie zegt dat? Trump kan er ook voordeel van hebben als hij op tijd herstelt. Je zult zien dat iedereen medelijden met hem krijgt – of doet alsof. Eindelijk wordt hij door iedereen getroost, vriend en vijand! Als hij het redt, kan hij zelfs de held uithangen: hij had zich niet voor zijn volk verborgen, zoals Biden, hij had zich onder de mensen-in-nood begeven, zoals een goede leider betaamt. Het risico van besmetting had hij op de koop toe genomen.”

„Denk je dat hij geneest?”

„Daar ga ik niet over. Ik doe mijn werk als virus, zoals een schaker zijn sport bedrijft. Jullie zijn nu aan zet. Wat gaan jullie in Nederland doen?”

Ik probeerde hem uit te leggen dat er bij ons vooral verwarring en onzekerheid heerst. Over testen, over mondkapjes, over de overheid die liever dwingend adviseert dan verbiedt. Ik vertelde hem wat ik bij een café in de Amsterdamse binnenstad had gezien. Binnen drukte, buiten op het terras zeven drinkende mannen, dicht bij elkaar zittend, die luidkeels spottend zongen: „De ander-hal-ve me-ter, de ander-hal-ve me-ter…”

„That’s the spirit”, lachte Het Virus. „Op internet vind je een filmpje over het strand van Melbourne waar ongeveer hetzelfde gebeurde. Ga vooral zo door!”