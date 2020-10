‘Ik doe wat ik leuk vind, en dat is veel’

in

‘Sinds mijn negentiende woon ik op mezelf. In het begin was dat wel even aanpoten: ik verdiende weinig en had een schuld. Tot ik een baan bij de marine vond. Eerst als administratief medewerker, later in andere functies. Het gaf me financiële zekerheid.

„Inmiddels werk ik daar ruim veertien jaar. Als ‘projectcoördinator nieuw materieel’ bereid ik de komst van nieuwe onderzeeboten voor. Ik stel een team samen dat ervoor zorgt dat zaken als personeel, infrastructuur, beveiliging, opleidingen en onderhoud geregeld worden. Het is een drukke baan, maar ik geniet ervan met gemotiveerde mensen te werken.

„Daarnaast heb ik een eigen bedrijf: Zussas, een online platform waarop ik een cursus hypnobirthing aanbied. Nadat ik zelf een moeilijke eerste bevalling had gehad, leerde ik bij de volgende zwangerschap via hypnobirthing ontspannen en goed voorbereid de bevalling in te gaan. Meteen dacht ik: kan ik niet zelf zo’n cursus opzetten, maar dan online?

„Na de bevalling heb ik een plan gemaakt en eind vorig jaar ben ik echt begonnen. In februari dit jaar nam ik video’s op en werkte ik aan werkboeken. Amper een maand later gingen door de coronacrisis ineens veel zwangerschapscursussen niet door, en stroomden de aanmeldingen voor mijn online cursus binnen.

„Het bedrijf kost me nu ongeveer 16 uur per week, mijn werk bij de marine 32 uur. Beide banen zou ik niet willen missen. Ik doe graag wat ik leuk vind, en dat is veel.”

uit

‘Elke maand maak ik een overzicht van wat ik verwacht wat er inkomt en uitgaat. Dat doe ik al sinds ik op mezelf woon. Het geeft me controle en rust. Ik weet precies wat ik over ga houden voor een leuk uitstapje of het kopen van kleren.

„Ik leef van mijn salaris bij de marine. De 1.300 euro die ik maandelijks met mijn bedrijf verdien, stop ik er weer in: 600 euro per maand voor mijn businesscoach, ruim 400 euro voor advertentiekosten, en mensen die helpen met de website en het klantencontact. In de toekomst wil ik meer verdienen met mijn bedrijf, maar dan moet ik er ook meer tijd insteken.

„Het is voor mij belangrijk om genoeg geld te hebben om te leven, maar ik kan ook met minder toe. Ik wil genieten, maar dat kan ook met dingen die geen geld kosten: wandelen, een dagje naar het strand.

„Het komt zelden voor dat ik aan het einde van de maand veel overhoud. Naast mijn vaste lasten heb ik genoeg incidentele uitgaven. Ik hou van lekker lunchen, of uit eten gaan. Eens per halfjaar koop ik kleding voor mezelf en de kinderen. Mijn voorkeur gaat dan uit naar wat duurdere kleding. Ik hou ervan als mijn dochters lopen in iets wat niet iedereen al heeft. Soms geef ik daar in één keer honderden euro’s aan uit, dan weer lang niks.”

Netto-inkomen: 4.095 euro (vaste baan 2.575 euro, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget 1.420 euro, alimentatie 100 euro) Vaste lasten: Hypotheek (1.009,64 euro), g/w/l (173 euro), kinderopvang (1.250,16 euro), boodschappen (400 euro), verzekeringen (210 euro), kosten auto (181,77 euro), gemeentelijke belastingen (95 euro), abonnementen (Netflix, televisie en internet 53,50 euro), kerk (30 euro), hobby’s (zingen en zaalvoetbal 18,30), overig (etentjes, cadeautjes en kleding 250 euro). Sparen: 150 euro Laatste grote aankoop: Fotoshoot met dochters (175 euro)

