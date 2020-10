Hoe ‘bewijs’ je of iemand homo is?

Honderden Oegandese asielzoekers hebben de afgelopen jaren onterecht een verblijfsvergunning gekregen, zo bleek afgelopen weekend uit interne stukken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die NRC heeft ingezien.

De Oegandezen verklaarden bij hun asielaanvraag dat ze homoseksueel waren en kregen op die grond verblijfspapieren verstrekt. Homoseksualiteit is namelijk streng verboden in Oeganda en homo’s riskeren er een levenslange gevangenisstraf.

De asielzoekers werden voor een paar duizend euro per persoon begeleid door een professioneel crimineel netwerk, dat hielp bij de reis naar Nederland en de aanvraag. Volgens de IND werd in Nederland een cursus gegeven hoe de Oegandezen homoseksualiteit konden voorwenden. Vijf vragen.

1Kan er nog iets gedaan worden aan de fraude?

Vrij weinig. Daar is de IND in een intern stuk duidelijk over „gelet op de omgekeerde bewijsverlast verdeling”. Dit houdt in dat de migratiedienst moet aantonen dat de asielzoeker onjuiste gegevens verstrekte en dus is het vaak niet mogelijk om de verleende vergunningen in te trekken. Van 250 Oegandese lhtbi-verblijfsvergunningen kan vier vijfde niet worden ingetrokken, concludeert de IND. Bij slechts één persoon is dat wel gelukt. Tientallen zaken zijn nog in behandeling.

2Hoeveel lhbti-asielzoekers vroegen de afgelopen jaren asiel aan in Nederland?

Uit interne stukken van de IND blijkt dat tussen 2013 en 2019 bijna elfhonderd Oegandezen in Nederland een verblijfsvergunning aanvroegen. Volgens „een grove schatting” van de dienst heeft 80 procent van de Oegandezen een lhbti-motief.

Onderzoeksinstituut WODC en belangenorganisatie COC adviseerden staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie, VVD) eind 2019 om bij te houden hoeveel asielverzoeken worden ingediend op basis van seksuele geaardheid. Het WODC stelde dat dit de transparantie in het debat over lhbti-verzoeken ten goede zou komen en trends in beeld kan brengen. Broekers-Knol schoof het advies terzijde omdat volgens haar privacywetgeving dit in de weg stond.

3Hoe controleert de immigratiedienst of een asielzoeker homoseksueel is?

Hiervoor bestaat de lhbti-werkinstructie van de IND. De instructie begint met een disclaimer: de beoordeling van de „geloofwaardigheid van het lhbti zijn, is niet eenvoudig”. De vragen moeten geen „standaard checklist” zijn, maar een „individuele beoordeling”. Asielzoekers geven regelmatig „standaardantwoorden” over hun homoseksualiteit, terwijl de IND „op zoek is naar een authentiek verhaal”. Ruim twee jaar geleden paste de IND de manier waarop ze homoseksuele asielzoekers ondervroeg aan. De aanpak was te ‘westers’.

De dienst vraagt nu niet meer naar, bijvoorbeeld, het eerste vriendje of het ‘bewustwordingsproces en de zelfacceptatie’ van de geaardheid. Het zwaartepunt ligt nu op „vragen over de eigen ervaringen en persoonlijke beleving van de vreemdeling met betrekking tot zijn seksuele gerichtheid en wat dit voor hem en zijn omgeving heeft betekend”, schreef Broekers-Knol (VVD) maart dit jaar aan de Kamer. Taboe zijn onder meer het afnemen van medische tests, het vragen naar expliciet seksueel beeldmateriaal en vragen over seksuele handelingen.

4Veinzen asielzoekers uit andere landen ook homoseksualiteit?

Jazeker. Eerder dit jaar werd een Iraniër uit Helmond hierop betrapt. Hij verkocht vluchtverhalen aan asielzoekers uit Afghanistan, Irak en Iran. De vreemdelingen konden kiezen: „een zogenaamde ‘lesbienne- of een christendom-case’” aldus de rechtbankuitspraak van juli dit jaar .

Sinds het onderzoek naar het Oegandese netwerk is de IND extra alert en wordt onderzocht of „dergelijke netwerken en facilitators ook actief zijn bij aanvragen van vreemdelingen met andere nationaliteiten”.

Leverde dit al iets op? „Een breder onderzoek voor andere lhbti-groepen heeft niet plaatsgevonden”, volgens een Justitie woordvoerder.

5Maken Oegandese lhbti’ers nu minder kans op verblijfspapieren hier?

Daar lijkt het wel op. Sinds 2018 worden Oegandese lhbti-zaken gedaan door ervaren krachten van de IND. Zij zijn extra alert op fraude. Dat zie je terug in de cijfers. In 2015 werd grofweg de helft van de Oegandese verzoeken ingewilligd, drie jaar later een op de drie.

Asieladvocaten stellen dat de IND vooral zoekt naar tegenstrijdigheden en vage verklaringen om een verzoek af te kunnen wijzen en dat dit in strijd is met de Europese richtlijnen. Asielzoekers moeten juist het voordeel van de twijfel worden gegund, vinden de advocaten.