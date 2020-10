Ik had deze week mijn eerste coronacrematie, verzorgd door Bennis Uitvaart, misschien wel het bedrijf met het gezondste toekomstperspectief van de Zaanstreek. Ik passeer de vestiging in Wormer dagelijks, de dochter van Bennis Uitvaart zit bij Lucie van Roosmalen in de klas. Vriendelijke man, altijd in pak, zwarte bedrijfsbus met bescheiden logo.

Bij het inleidende praatje werd gezegd dat ze voor deze uitvaart makkelijk een sporthal hadden kunnen vullen. De overledene had niet eens lang geleden ook wel eens gezegd dat er na zijn dood groots moest worden uitgepakt. In plaats daarvan zaten we in de grote zaal van het crematorium in Zaandam. Pijlen met de gewenste looprichting op de grond, tot in de toiletten. Iemand met een teller bij de deur, af en toe een plukje bedroefd mens.

De muziek was intenser, de gedeelde herinneringen kwamen harder binnen, continu dat besef: meer dan dit wordt het niet. Twee dingen die ik niet meer vergeet. Lucie (5) en Leah van Roosmalen (3) die voor onze voeten nog een paar laatste tekeningen voor hun opa lagen te maken, tong scheef uit de mond. En het meermaals herhaalde klemmende verzoek om de nabestaanden met een hoofdknik te condoleren en om na afloop vooral niet bij elkaar te klitten op het parkeerterrein.

„Gewoon meteen naar huis rijden, zoek met elkaar naar een geschikt contactmoment.”

De regels werden gerespecteerd.

Handopsteken, weg.

Iemand drukte op een claxon.

Gesprek op afstand met een nichtje van de overledene, ze ging op de scooter nog even naar de Koperen Bel in Zaandam. Het was een mededeling, geen uitnodiging: ze waren al met vier.

Wegrijden.

Twee contactmomenten met het maximumaantal deelnemers in huiskamers.

Thuiskomen, op de bank zitten, gordijnen dicht.

Het hakte er meer in dan de begrafenis van mijn vader, waar ik na afloop van de koffietafel in De Watermolen in Velp uiteindelijk meer lachte dan huilde.

Daar zaten we dan, alleen met elkaar.

De melk was op.

Naar de Vomar, voor het eerst met mondkap. Niet uit principe, maar omdat ik anders het gevoel zou hebben dat we ons op deze dag helemaal voor niets aan al die onwerkelijke regels hadden onderworpen.

