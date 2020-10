Energiek gespeelde solo van Sheralynn Adriaansz over de zoektocht naar haar afkomst

„Educate yourself”, roept Sheralynn Adriaansz bij aanvang van haar solovoorstelling Beige bij Likeminds. Het is een bekende kreet geworden in gesprekken over Black Lives Matter, racisme, slavernij en kolonialisme: de oproep om je te informeren, zodat je weet waar het over gaat. Adriaansz (1990) roept het tegen haar publiek, maar ook tegen zichzelf: ze wil meer weten.

In Beige doet ze in een uur verslag van haar onderzoek naar haar afkomst en haar wortels. Dat concept is, met voorstellingen van andere jonge, zwarte actrices zoals Joy Delima (Stamboom Monologen) en Emma Lesuis (Aardappelbloed), de afgelopen jaren een aansprekend en veelzeggend subgenre op zichzelf geworden. Met een kortere versie van Beige stond Adriaansz vorig jaar al op het Over het IJ Festival.

Adriaansz vertelt in afgepaste anekdotes over haar Tanzaniaanse en Surinaamse roots. Ze is verbijsterd als ze op een Tanzaniaanse markt als „witte” wordt gezien. Haar Tanzaniaanse oma moet er hard om lachen. En ze vraagt zich af waarom ze de betekenis van Surinaamse kralen niet kent. Dat is het soort kennis dat ze zoekt; ook om door te geven aan de baby die ze verwacht. Vanwege haar witte partner wordt die baby ‘beige’, volgens een vriendin de kleur die alle vooroordelen en haat over huidskleur de wereld uit gaat helpen.

Poëtische overpeinzing

Over de problemen die haar baby te wachten staan, over verbinding en hokjesdenken, en over haar twijfels en verlangens spreekt Adriaansz onomwonden, maar ze verrast ook met vragen over het bestaan van de ziel en een poëtische overpeinzing over de zwarte nacht en de witte maan. Haar energieke spel, in de eindregie van Samora Bergtop, kruidt de voorstelling, waarin ruimte is voor dans, muziek en terloopse grapjes, zoals over de „Kardashian Elite Lifestyle” die haar zo goed past.

Een antwoord op al haar vragen krijgt Adriaansz uiteraard niet. Ze besluit dat ze het beste wil zijn van alle mensen die haar hebben gemaakt tot wie ze is. En dat jezelf opvoeden en onderwijzen nooit ophoudt. „Educate yourself” blijft een leidraad.

Theater Beige. Door: Likeminds. Eindregie: Samora Bergtop. Gezien: 2/10, Bijlmer Parktheater, Amsterdam.