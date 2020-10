Grunberg, vreemdeling tussen de vreemdelingen in New York

‘Pas als ze me niet meer willen hebben, wil ik er echt bij horen”, zegt Arnon Grunberg over het moment dat Donald Trump hem ertoe „verleidde” om Amerikaans staatsburger te willen worden. Dat gebeurde toen de president in 2017 Iraniërs met een greencard de toegang tot het land ontzegde. Grunberg was wel geen Iraniër, maar toch. Zijn greencard voelde ineens flinterdun.

Het opmerkelijke – en eerlijk gezegd in deze dagen van overtrumping weldadige – aan Grunbergs serie Europeaan in New York (VPRO), is dat de president nauwelijks wordt genoemd in de eerste twee afleveringen. In uitzendingen van ongeveer een kwartier bezoekt de 49-jarige schrijver oude vrienden en kennissen, zoals de in Italië geboren Paula Toppiani, de uitbaatster van het restaurant waar Grunberg eind jaren negentig in de bediening werkte.

„Het Vrijheidsbeeld is voor mij geen symbool van vrijheid meer”, zegt Toppiani. De verandering begon voor haar met de aanslagen op de Twin Towers in 2001. „Ik dacht dat New York hetzelfde zou blijven”, zegt Grunberg terwijl hij in korte broek en blootsvoets op de bank in haar woonkamer zit. „Je was nog heel jong”, reageert Toppiani. „Ik was al dertig”, sputtert Grunberg. Het maakt geen indruk. In de voiceover legt Grunberg uit: „Ik had een oogje op een van haar dochters, maar zoals dat gaat, je blijft aan de moeder hangen.”

Het New York waarvan wij hielden, bestaat niet meer, aldus Toppiani, al krijgt Grunberg niet uit haar wat het verschil precies is. Voor Grunberg is New York een stad van vreemdelingen. Toppiani vertelt: „Een vriend legde me eens uit dat niet het land waar je vandaan komt het meest bij je hoort, maar het land waar je wilt sterven.” Grunberg, relativerend: „Een New Yorker is iemand die de stad vurig wenst te verlaten, maar toch nooit weggaat.”

Zijn eigen honkvastheid in de stad waar je „alien tussen de aliens” bent, karakteriseerde Grunberg zondag in de tweede aflevering als „koppigheid” – een even sterke als verhullende uitdrukking. „Alle liefde eindigt in of gaat over in koppigheid.” Hij sprak immigratie-advocaat Reza Pourmohammadi, die met een dik dossier-Grunberg op zijn bureau uitlegde dat de VS het beste land zijn voor mensen die een nieuw leven willen opbouwen.

Als hij „uit zijn leven valt” is ook Grunberg het liefst Amerikaan. In dat land zou hij nog wel ergens een sekte kunnen beginnen, denkt hij voor zich uit. „Het beroep dat Nederland op je fantasie doet is toch minder.” Ware woorden, in een serie met meer ideeën dan informatie – wat op tv meestal andersom is. (De uitzendingen met idee noch informatie laten we even buiten beschouwing.)

Intussen tart het hedendaagse Amerika elke fantasie, zoals uitgebreid te zien is in Erik in de Verdeelde Staten, de reeks die RTL-correspondent Erik Mouthaan maakt voor het online platform Videoland. De eerste aflevering was al bijna genoeg om alle verenigde hoop te laten varen. Demonstrerende Trump-aanhangers aan wie Mouthaan zich bekend maakt, willen prompt niet meer met hem praten, zelfs niet over de op hun borden geuite beschuldiging ‘Biden sniffs babies’. Maar als Mouthaan een linkse demonstratie bezoekt, botst de verslaggever ook op een muur van wantrouwen.

Grote nieuwe inzichten over de Amerikaanse crisis brengt Mouthaan niet, we hebben er al veel over gezien. Maar de volharding waarmee hij – na vijftien jaar correspondentschap – zich blijft vastbijten in zijn journalistieke taak, is bewonderenswaardig. En ook een beetje koppig. Zoals Grunberg zei: „Alle liefde eindigt in of gaat over in koppigheid.”