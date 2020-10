Deze president toont nooit zwakte – hoe ziek is hij echt?

President Trump heeft zondag een korte rijtoer gemaakt buiten het militaire Walter Reed-hospitaal, waar hij sinds vrijdag wordt behandeld voor Covid-19. Vanuit een stapvoets rijdende wagen van de Secret Service zwaaide Trump, zwart gezichtsmasker op, naar fans langs de kant van de weg. Trump had de „kleine verrassing” voor „deze patriotten” kort daarvoor aangekondigd in een Twitter-video. Daarin betitelde hij zijn ziekenhuisopname als „een ware leerschool”. „En ik snap het nu echt. Heel interessant.”

De president probeerde zo kalmte en kracht uit te stralen; tegelijkertijd blijft zijn echte toestand onduidelijk. Zo werd dit weekeinde gemeld dat hij vrijdag „hoge koorts” had en dat hem in het Witte Huis extra zuurstof is toegediend. Na zijn opname kreeg hij virusremmer Remdesivir toegediend; evenals een antistoffencocktail van farmaceut Regeneron. Dit wordt aangevuld met supplementen als zink, vitamine D, maagzuurremmers, melatonine en zijn dagelijkse aspirine.

Verwarring

Zaterdag zou Trump alweer flink zijn opgeknapt, meldde zijn lijfarts Sean Conley. Door die persconferentie op het bordes van het Walter Reed ontstond echter verwarring over het moment van Trumps positieve test. Conley noemde die 72 uur oud, ofwel van woensdag. Dit terwijl Trump zijn besmetting donderdagnacht pas meldde. Het Witte Huis gaf een verklaring uit om dit recht te zetten.

De volgende dag moest Conley zich opnieuw nader verklaren, in gesprek met de pers. Hierbij erkende hij een te rooskleurig beeld te hebben geschetst. Dit had echter een medische reden: hij wilde zijn patiënt niet onnodig ongerust maken. „Ik wilde geen informatie geven die het verloop van de ziekte in een andere richting had kunnen sturen, en door dit te doen leek het misschien alsof we iets verzwegen, maar dat is niet per se waar.”

Tijdens die zondagse persconferentie ontstond echter gelijk alweer nieuwe onduidelijkheid. Conley deelde mee dat Trump sinds zaterdag dexamethason krijgt. Die steroïde wordt doorgaans toegediend bij een ernstiger ziektebeeld van Covid-19.

Het voedt de argwaan waarmee de officiële verklaringen van Trumps medische team door een deel van de Amerikaanse samenleving en pers ontvangen worden. De president wil onder geen beding zwakte uitstralen – al helemaal niet een maand voor de verkiezingen. Hij wrijft juist zijn rivaal Joe Biden graag fysieke en mentale gebreken aan en bekritiseerde diens gebruik van mondkapjes.

Smetvreeslijder

Die angst zwakte uit te stralen, zou verklaren waarom de zelfverklaarde smetvreeslijder Trump de corona-epidemie nooit omarmde als excuus om sociale afstand te nemen tot anderen. Integendeel: al heeft hij een grondige hekel aan handen schudden, juist in de pandemie bleef hij mensen zo begroeten. Trump legde dit zelf zaterdag uit in een andere videoboodschap: hij zei vrijwillig naar het ziekenhuis te zijn gegaan, omdat hij niet „opgesloten” wilde zitten in het Witte Huis. „Als leider moet je problemen onder ogen komen.”

In een andere verklaring, via privé-advocaat Rudy Giuliani verstrekt aan tabloid The New York Post, verklaarde hij zo ook het oplopen van zijn eigen infectie. „Ik moest het [virus] wel onder ogen komen, zodat het Amerikaanse volk kon ophouden er bang voor te zijn en er op een verantwoordelijke manier mee om kan gaan.”

