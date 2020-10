De omzet van erotische webshop EasyToys schóót omhoog door de lockdown

Ze heten Bianca, Carmen, Kitty en Mia, ze zijn tussen de 1,60 meter en 1,68 meter lang en wegen 36 tot 56 kilo. De één heeft gigantische borsten en een wespentaille, de ander is wat voluptueuzer. Kitty is blond, de rest brunette. Wat ze gemeen hebben: ze zijn alle vier „sensationeel zacht” en kunnen „in elke positie staan, zitten en liggen”. Bianca, Carmen en Kitty kosten 1.999 euro. De volslanke Mia is 200 euro duurder. Ze zijn direct leverbaar en worden gratis thuisbezorgd.

De levensechte sekspoppen zijn een hit. Vóór corona verkocht erotische webshop EasyToys uit Veendam er „af en toe” één, zegt oprichter en eigenaar Eric Idema (45). Nu „tientallen per maand”. De poppen zijn veruit het duurste product op de site, gemiddeld geeft een klant 60 euro uit per bestelling.

Dat EasyToys sinds vorige maand in één klap bekend is bij het grote publiek, komt door de KNVB. Een op het oog onschuldige sponsordeal met FC Emmen leidde tot een rel.

De voetbalclub was op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor en benaderde Idema. Die had „eerst een beetje schrik”, vertelt hij in een videogesprek. „Wat een geld, dacht ik.” Het bedrag wil hij zelf niet zeggen, maar naar verluidt gaat het om 350.000 euro per seizoen.

Toch zag de oprichter van EDC Retail, het moederbedrijf van EasyToys, kansen. Hij was net aan het nadenken hoe hij zijn bereik kon vergroten – dit kon wel eens een slimme zet zijn. „Ik had wel verwacht dat er iets van publiciteit zou komen”, zegt hij op onderkoelde toon, met zijn noordelijke accent. „Maar dit ging wel heel hard.”

In strijd ‘met de goede zeden’

Wat er gebeurde: de KNVB weigerde in te stemmen met de samenwerking tussen FC Emmen en EasyToys. Die zou in strijd zijn „met de goede zeden, de goede smaak of het fatsoen”. Bovendien zou de eredivisieclub op die manier in verband worden gebracht met de seksindustrie.

Idema was perplex, zegt hij nu. „Dat zou betekenen dat mijn marketingmedewerkster, mijn schoonmaakster en mijn IT’er allemaal sekswerkers zijn. Ik dacht: ik laat me niet in een hoek drukken door de KNVB.”

Seksindustrie, dat is hij juist niet, beklemtoont hij. „Wij doen geen porno, wij verkopen geen dvd’s, daar willen we niks mee te maken hebben. We verkopen gewoon artikelen die je in de slaapkamer kunt gebruiken als verrijking van je leven, zeg maar.”

De publieke opinie keerde zich volledig tegen de KNVB en die bond ten slotte in, na een gesprek met Idema. „Ze hadden ideeën over het logo, maar ik heb duidelijk aangegeven dat ik daar geen concessies aan wilde doen. Ik heb een bedrijf opgebouwd, dat heet EasyToys en het logo ziet er zó uit. Je gaat Heineken toch ook niet vragen het logo aan te passen? Uiteindelijk is het op een volwassen manier opgelost. Heel professioneel.”

En dus prijkt EasyToys tóch op de shirts van de voetbalclub - logo en al. Het sponsorcontract is het geld nu al waard, beaamt Idema breeduit lachend. Dat ga ik niet ontkennen, zegt hij. „Dit maak je maar één keer in je leven mee.”

In het magazijn van EasyToys in Veendam. Foto Siese Veenstra

Enorme vertraging

EDC Retail (210 medewerkers) had al een topjaar, dankzij corona. Al begon het wel even spannend, zegt Idema. Veel van de 14.000 producten die de Europese marktleider op het gebied van online erotiek aanbiedt, worden geproduceerd in China. En daar lagen de fabrieken begin dit jaar vanwege de corona-uitbraak stil, waardoor de leveringen aan EDC „enorme vertraging” opliepen.

Idema besloot de voorraden van zijn Europese „concullega’s” op te kopen. „Daar hebben we miljoenen in geïnvesteerd, maar toen iedereen in Nederland thuis kwam te zitten en de verkopen door het dak gingen, hadden wij voldoende op voorraad.”

Ondanks het verzet prijkt EasyToys tóch op de shirts van de voetbalclub

Toen de Chinese fabrieken weer opengingen, bestelde EDC meteen een jaarvoorraad. „Wij wilden niet dat onze partners in Azië omvielen, vandaar. Doordat we in één keer zo veel bestelden, kregen we voorrang én een hoop inkoopvoordeel. Voor beide partijen een mooie deal dus.”

De omzet van de erotische webwinkel schóót omhoog toen Nederland in lockdown ging. De verkoop lag gemiddeld 94 procent hoger, per dag kwamen 1.800 tot 2.000 meer bestellingen binnen dan op een ‘normale’ dag. Uit eigen onderzoek van EDC bleek dat sprake was van een „masturbatiepiek”, omdat mensen zich thuis vervelen en zelfbevrediging beschouwen als uitlaatklep voor spanning en stress.

Het levert EDC Retail dit jaar een recordverkoop op. Het bedrijf koerst op een omzet van 60 miljoen euro. De omzet groeide de laatste jaren sowieso al hard. In 2018 bedroeg die 21 miljoen euro, in 2019 ruim 33 miljoen. Hoeveel winst de webwinkel maakt, wil Idema – „100 procent eigenaar” – niet zeggen. Maar: „Het gaat om grote getallen. De brutowinst bedraagt een paar miljoen.”

Eric Idema Foto Siese Veenstra

Speelgoedwinkel

Eric Idema werd geboren in de omgeving van Emmen en groeide op in Groningen. Zijn ouders hadden een fietsenzaak en een speelgoedwinkel. Hij ging naar de landbouwschool en werkte een tijd in een bedrijf waar aardappelen werden verpakt.

Toen kwam hij in aanraking met internet. Het was eind jaren negentig, Idema was een jonge twintiger. Hij ging aan de slag bij het internetbedrijf van zijn schoonvader, in Noord-Brabant. Een paar medewerkers daar deden erotieksites erbij. „Dat triggerde iets in mij”, zegt hij nu. „Het was spannend. Uitdagend. Online.” Dus toen het bedrijf van zijn schoonvader werd verkocht en hij er weg moest, begon hij voor zichzelf. Hij startte verschillende sites waarop hij advertentieruimte aanbood voor erotische webcam- en videodiensten van anderen.

Al snel kwam hij erachter dat hij dat niks vond. „Alleen maar op je kamertje zitten, geen fysieke producten. Ik was er ook niet heel goed in. Toen dacht ik: laat ik maar met producten beginnen.”

Pabo bestond toen al, een postorderbedrijf in erotische producten. „Zij moesten in die tijd omschakelen van een catalogus naar online”, zegt Idema. „Dat is heel lastig. Ik begon net en deed alles alleen online. Dan bouw je ongemerkt een voorsprong op.”

Lees ook deze aflevering in de rubriek Over Seks: Hoe de vibrator een schattig paars designobject werd

Een paar jaar werkte hij vanuit huis. Totdat zijn voorraden het hele huis in beslag namen en zijn vrouw hem voor de keuze stelde: jij eruit of dat spul eruit. Hij vond een geschikte locatie in Veendam en had voor het eerst een eigen bedrijfspand. Hij maakte toen al een paar miljoen omzet. In de loop van de jaren is hij steeds opnieuw verhuisd, de bedrijfspanden werden groter en groter. Inmiddels heeft EDC Retail een pand van 8.000 vierkante meter en daar worden nu nog twee hallen van samen 3.000 vierkante meter bijgebouwd.

Vorig jaar deed Idema zijn eerste overname: hij kocht het Duitse erotiekconcern Beate Uhse, moederbedrijf van Pabo. „Er stonden nog wat centen op de bank, dus dat konden we zo regelen”, aldus Idema. De overnamesom is niet bekend. Maar Pabo was al jaren verlieslatend, wat de prijs behoorlijk drukte. „Binnen twee weken draaide Pabo op ons platform”, zegt Idema trots. Pabo was ook „gelijk” weer winstgevend, legt hij uit. „Wij hadden het platform al en het logistieke apparaat. We hoefden alleen hun site op ons systeem aan te sluiten.”

Kunstacademie

De wereld van seksspeeltjes is de afgelopen jaren flink ontwikkeld. In het begin had je van die plastic vibrators, lacht Idema. „Van die pvc-achtige dingetjes, die ze ‘geluksvingers’ noemden.” En alle producten hadden aanvankelijk van die „seksindustrieverpakkingen”, zegt hij. „Met vrouwen die heel verleidelijk keken. Of een man en vrouw in een seksuele houding.”

Toen EDC zelf een huismerk en productlijnen ging ontwikkelen, wilde hij dat anders doen, zegt Idema. „We hebben een graficus aangenomen van de kunstacademie in Groningen. Zij maakte discrete verpakkingen, veel meer design. Héél anders dan de rest. Daarmee konden we ons wel onderscheiden op de beurzen.”

Populaire producten zijn nu de luchtdrukvibrators voor vrouwen. „Die werken met pulsatie. Dat werkt echt ontzettend goed voor de vrouw.” Voor mannen zijn er automatische masturbators, die met een app, op afstand, te besturen zijn. „Die technologie zie je steeds meer.”

EDC Retail is actief in zeven landen: Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Polen, Spanje en Italië. „In Nederland doen we het goed, in België redelijk. In de andere landen kunnen we nog enorm groeien”, stelt Idema. „We hebben een vijfjarenplan gemaakt, de route is uitgestippeld. Tja, en nu gaan we gewoon proberen dat te bereiken.”