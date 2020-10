We zijn een dagje in de dierentuin met de kinderen. Vanwege corona is er een vaste looproute, we komen dus steeds dezelfde vrouwen tegen, zo te zien moeder en tienerdochter. Ze maken veelvuldig selfies en foto’s van elkaar. De dochter vraagt of ik een bekende blogger ben, gezien de camera met telelens om mijn nek. Ik leg uit dat ik het gewoon leuk vind om mooie foto’s voor ons gezin te maken. De verbazing druipt van haar gezicht. „Voor jezelf?!”

