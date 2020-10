Blijf van onze kerk af, zegt de SGP

Gelden de regels die voor iedereen gelden ook voor kerken? Vorige week nog niet. Premier Mark Rutte zei op zijn persconferentie dat kerkdiensten waren uitgezonderd van de regel om met maximaal dertig personen samen te komen. „Je wil voorkomen dat je de vrijheid van godsdienst te veel beperkt”, zei Rutte. De meeste kerken doen het „heel netjes”, qua hygiëne en afstand houden, vond hij. In de coronawet, die deze week wordt behandeld in de Tweede Kamer, is de uitzondering voor kerken ook opgenomen.

Dit weekend werd het allemaal anders. In het orthodox-protestantse Staphorst (Overijssel) kwamen in tot wel zeshonderd mensen tegelijk samen, ze mochten zingen, hoefden geen mondkapje te dragen. Veel partijen in de Tweede Kamer waren kritisch. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) haalde een overleg met de kerkenkoepels naar voren. Op maandagochtend spraken zij af dat de kerken in principe weer maximaal dertig mensen per dienst mogen toelaten, zoals zij ook in het begin van de coronacrisis deden. Ook geldt het dringende advies vanwege het besmettingsrisico niet meer te zingen.

De snelle ommezwaai bij het kabinet illustreert hoe lastig het soms is om bij de bestrijding van het coronavirus de juiste balans te vinden. Verschillende grondrechten strijden om voorrang. Vanwege de scheiding van kerk en staat ligt het stellen van regels aan kerken door de overheid altijd gevoelig. Tegelijk verplicht artikel 22 van de grondwet de overheid maatregelen te treffen „ter bevordering van de volksgezondheid”.

Goede balans

Heeft het kabinet nu de goede balans gevonden? Over die vraag zijn de christelijke partijen verdeeld. SGP-leider Kees van der Staaij, wiens achterban de kerken in Staphorst bezoekt, ziet geen reden om de diensten „zo drastisch af te schalen”. Volgens hem zijn weinig besmettingen te herleiden naar kerkdiensten. „Ik dacht dat er meer maatwerk mogelijk zou blijven. Nu wordt rigoureus gezegd: allemaal terug naar de dertig. Dat vind ik grillig en niet vertrouwenwekkend.”

Van der Staaij vindt het te rechtvaardigen dat kerkdiensten niet dezelfde behandeling krijgen als andere samenkomsten. „De erediensten zijn juist in crisistijd van groot belang, als plek voor zingeving, hoop en troost.”

Het CDA is wel blij dat Grapperhaus en de kerken tot nieuwe afspraken zijn gekomen. Tweede Kamerlid Chris van Dam zat zelf zondag nog in de kerk in Den Haag, met een klein aantal anderen, met een mondkapje op. Van Dam vindt massale diensten als in Staphorst „heel onverstandig” en ziet juist dat meerderheid van de kerken heel terughoudend is met grote aantallen bezoekers.

Dat de kerk in Staphorst zich strikt genomen aan de regels hield, is voor Van Dam niet genoeg. „Bijeenkomen met zeshonderd man is in tegenspraak met het idee dat we het aantal contacten moeten verminderen, je hebt toch loopbewegingen.”

De ChristenUnie neemt een middenpositie in. Partijleider Gert-Jan Segers snapt dat ook van kerken actie wordt gevraagd nu het aantal besmettingen oploopt, maar hoopt net als de SGP dat uitzonderingen mogelijk zijn. „Waar lokaal maatwerk mogelijk is voor theaters en andere culturele instellingen, moet er ook voor kerken ruimte blijven om maatwerk te leveren.” Een woordvoerder van minister Grapperhaus zegt dat het aan de kerken zelf is om te kijken hoe de nieuwe uitgangspunten in de praktijk vormgegeven kunnen worden. „Als een kerk zegt: wij hebben vijf zalen met dertig man per zaal, dan is dat bespreekbaar.”

Op welke manier de overheid juridisch gezien kerken regels mag opleggen, is al langer onderwerp van discussie. De Raad van State oordeelde in mei dat noodverordeningen, waarmee de coronaregels tot nu toe werden afgedwongen, niet geschikt zijn om grondrechten zoals de vrijheid van godsdienst langdurig te beperken.

De nieuwe afspraken met de kerken worden niet in noodverordeningen opgenomen. Grapperhaus kan ze vanwege de godsdienstvrijheid ook niet gaan handhaven, benadrukte hij maandag. „Dus ik moet het hebben van bereidheid, vrijwilligheid en opofferingsgezindheid.”

De regels komen deze week aan de orde in het debat over de coronawet, woensdag en donderdag. In deze wet, die de coronaregels een steviger juridische basis moet geven, heeft het kabinet de uitzonderingspositie voor kerken juist expliciet opgenomen. Om verzekerd te zijn van een meerderheid sloot de coalitie vorig week nog een akkoord met een aantal oppositiepartijen, inclusief de SGP. Van der Staaij wil nu van het kabinet de verzekering dat de kerken hun uitzonderingspositie behouden. „In de wet krijgen kerken de ruimte, ook om van adviezen af te wijken. Dat is voor onze steun cruciaal.” De zetels van de SGP zijn in zowel de Tweede als Eerste Kamer niet cruciaal voor een meerderheid, maar wel belangrijk voor het brede draagvlak.

Wat Van der Staaij betreft is het daarom nog helemaal niet zeker of er komende zondag niet alsnog meer dan dertig mensen naar de kerken in Staphorst kunnen. Roept de vaak zo gezagsgetrouwe SGP op om de overheidsadviezen niet op te volgen? Zo ver wil Van der Staaij niet gaan, maar hij zegt wel: „Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.”