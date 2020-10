Beleggen is bij Robinhood een dodelijk ‘kinderspel’

Een schuld van 730.000 dollar (621.000 euro). De 20-jarige Amerikaan Alex Kearns moet zich rot zijn geschrokken toen hij in juni op zijn telefoon beleggingsapp Robinhood opende. Hij was, net als miljoenen andere jonge Amerikanen, onlangs begonnen met handelen via de app. De rappe stijging van de aandelenmarkten na de initiële Covid-crash, de lage rente op spaarrekeningen en het makkelijk te gebruiken platform nodigden daartoe uit.

Kearns had met Robinhood gehandeld in opties, een riskant beleggingsproduct. Toen hij het hoge bedrag zag, dacht hij dat het volledig was misgegaan. In een afscheidsbrief aan zijn familie schreef hij dat het nooit zijn bedoeling was geweest zoveel risico te nemen.

In de berichtgeving over de dood van Alex Kearns komt veel van de kritiek op Robinhood samen. Met de flitsende app, die Netflix-achtige aanbevelingen geeft voor aandelen die je misschien bevallen, zou het bedrijf jonge mensen naar de beurs lokken en hun het idee geven dat beleggen een spelletje is. Bovendien, zo vinden critici, verdoezelt deze aanpak dat handelen in beleggingsproducten in werkelijkheid een stuk ingewikkelder is dan het er op Robinhood uitziet.

De app, die alleen in de VS te gebruiken is, kreeg na de inzinking van de aandelenmarkten in maart een enorme toestroom aan klanten. Ruim drie miljoen Amerikanen openden een rekening, wat het totaal aan Robinhoodgebruikers op dertien miljoen brengt. Gemiddelde leeftijd: 31 jaar.

Dat was goed nieuws voor de oprichters van Robinhood, studievrienden Vlad Tenev and Baiju Bhatt. Zij begonnen de app in 2013 in Silicon Valley om beleggen op de aandelenmarkten te ‘democratiseren’, ofwel mogelijk te maken voor zo’n beetje iedereen. Brokers als DeGiro gingen hun daar in Nederland al in voor.

Drie kliks

Maar Robinhood gaat verder. Met drie kliks kan iedere volwassene de app downloaden en al binnen enkele minuten zit je op de wc je eerste aandelen Tesla te kopen – en weer te verkopen. Ook makkelijk: ze betalen geen transactiekosten.

„Maar voor niets gaat de zon op”, zegt Koen Bender, beleggingsexpert bij Mercurius Vermogenbeheer. „Robinhood heeft wat we in Nederland een ‘perverse prikkel’ noemen.” De app laat de transacties van zijn klanten namelijk uitvoeren door flitshandelaren. Die betalen Robinhood om dat te mogen doen.

Daardoor heeft de app er belang bij dat klanten zoveel mogelijk transacties uitvoeren. Dat zie je dan ook aan de manier waarop Robinhood werkt. De knop om een aankoop te annuleren is kleiner dan die waarmee je koopt. En het regent confetti op het beeldscherm als je je eerste succesvolle transactie afrondt.

Bender: „De beste manier om vermogen op te bouwen is geld beleggen, en dan niet handelen. Maar dat staat haaks op het belang van Robinhood.”

Paul Koster, directeur van beleggersvereniging VEB, is ook kritisch. „Ik ben er niet tegen dat beleggen goedkoper wordt. Maar de huidige markt – met Covid, Brexit, verkiezingen in de VS – vraagt om voorzichtigheid. Wat Robinhood doet, is het spelelement benadrukken.”

Robinhood ontkent in Amerikaanse media dat het riskant gedrag bevordert. Het onderstreept dat het op zijn site educatieve informatie biedt over handelen op de aandelenmarkten. En de app heeft, sinds de dood van Kearns, de omgeving verduidelijkt waarin klanten in opties handelen.

Want dat bleek bij de 20-jarige namelijk het probleem. Hij had de bedragen op zijn scherm verkeerd begrepen. De 730.000 dollar schuld was potentieel verlies. In werkelijkheid stond hij 16 mille in de plus.

Praten over zelfdoding kan bij hulplijn 113. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.

