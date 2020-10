‘Belangrijkste jeugdzorgorganisaties hebben het financieel moeilijk’

Grote jeugdzorginstellingen die een centrale rol spelen in het zorgsysteem zitten veelal financieel in de knel. Dat concludeert branchevereniging Jeugdzorg Nederland maandag op basis van onderzoek. Van deze 64 ‘systeeminstellingen’ scoort bijna de helft onder de norm en is een derde verlieslatend. Jeugdzorg Nederland vindt dat de manier waarop de jeugdzorg betaald wordt anders ingericht moet worden, waarbij er meer geld wordt vrijgemaakt voor moeilijke zorggevallen en onmisbare instellingen.

Voor het onderzoek is gekeken naar de meest recente beschikbare financiële cijfers (2018) van ruim tweeduizend zorgaanbieders. Kleine aanbieders (afgezien van zzp’ers, naar wie geen onderzoek is gedaan) blijken gemiddeld een winstpercentage van 35 procent te behalen, veel meer dan de norm van 1,5 procent. Die goede resultaten komen met name voor rekening van nieuwkomers. Naarmate de bedrijven groter worden, slinken de winsten. De brancheorganisatie schrijft dat verschijnsel toe aan de vergoedingen voor zorg die altijd hetzelfde zijn, ongeacht de zorg die wordt verleend en de rol die de zorgorganisatie speelt in het bredere zorglandschap.

Kleine zorgorganisaties houden zich minder dan de grotere organisaties bezig met complexe of meervoudige problematiek, zegt Jeugdzorg Nederland. De systeeminstellingen spelen volgens de branche bovendien een grote rol in de regie van de zorg en denken mee over het zorgbeleid. Al met al moeten ze breder toegerust zijn dan kleinere organisaties die zich specialiseren. „Als je het zorglandschap opnieuw zou inrichten, dan begin je met deze spelers. Ze bieden cruciale jeugdhulp en hebben een essentiële rol in het hele veld”, zegt voorzitter Hans Spigt. „Ze worden daar echter niet voor betaald.”

De onderzoekers hadden niet van iedere organisatie de beschikking over gelijksoortige cijfers. Grotere zorgorganisaties (678 in dit onderzoek) moeten uitgebreidere financiële gegevens overleggen dan de 1.351 kleinere. Winstcijfers zijn van die laatste groep wel beschikbaar. Bij de grotere zorgorganisaties kon daarnaast gekeken worden naar andere cijfers: solvabiliteit, current ratio en gegevens over de schulden, rente en aflossingsvermogen. Jeugdzorg Nederland maakt zich zorgen als een organisatie op drie of meer dan die instellingen onder de norm scoort.