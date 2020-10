Asielzoekers zijn geen mensen, maar een gevaar

Ik weet dat migranten/vluchtelingen/asielzoekers/gelukzoekers (doorstrepen wat niet van uw gading is) voor veel mensen een Groot Probleem vormen – we hebben het er hier op deze plaats vaker met elkaar over gehad. Maar ik was toch een beetje verbaasd toen ik las aan welke maatregelen de Britse regering denkt om „de invasie van asielzoekers” in bootjes over het Kanaal het hoofd te bieden.

Invasie! Kom op Britten! Ik dacht dat de Brexit met name was bedoeld om het Verenigd Koninkrijk in zijn oude glorie te herstellen. Maar dan zijn bijna zevenduizend bootasielzoekers (sinds 1 januari) toch geen invasie? Opblaasbootjes als nieuwe editie van Operatie Seelöwe, Hitlers geplande invasie in de Tweede Wereldoorlog?

Dus wel, althans in de perceptie van de Britse regering. En de bedachte tegenmaatregelen, zoals gelekt naar Britse media, liegen er ook niet om. Het opmerkelijkst vond ik de ideeën voor een drijvende muur in het Kanaal op de scheidslijn tussen Britse en Franse wateren. Serieus! Daarover is overleg gepleegd met de scheepvaartindustrie, die een dergelijke afscheiding „niet wettelijk mogelijk” achtte. Een muur in het Kanaal, de drukst bevaren scheepvaartroute in de wereld! Om op het water te blijven, een ander idee was een soort waterkanon om hoge golven te maken, maar dat bracht het risico mee van doden, wat vooralsnog toch te ver ging.

Het bureau van premier Boris Johnson – of Johnson zelf, dat is niet helemaal duidelijk – had het ministerie van Buitenlandse Zaken daarnaast gevraagd om eens te kijken naar opvangmogelijkheden voor asielzoekers in derde landen. Het, zeer omstreden, model is natuurlijk Australië, dat asielzoekers in kampen in Papua New Guinea en Nauru vastzet. Met volop mensenrechtenschendingen. Downing Street 10 dacht aan Marokko, Moldavië en Papua New Guinea, maar op het Foreign Office hadden ze tegen allemaal een hoop bezwaren. Ook tegen de suggestie van St. Helena en Ascension, eilanden in het zuidelijk deel van de Atlantische Oeaan. Het mag trouwens niet, asielzoekers nog voor de behandeling van hun asielaanvraag naar een ander land transporteren, maar we weten al dat Johnson er geen moeite mee heeft internationale verdragen te schenden.

De Britten zijn niet de enigen met zulke ideeën: Denemarken heeft een nieuwe ‘migratieambassadeur’ die buiten de EU zoekt naar landen die opvangcentra voor asielzoekers willen huisvesten. Bootjes die aankomen bij Cyprus en Malta worden soms gewoon terug de zee op geduwd. En hoelang hebben wij allemaal kampen als Moria op Lesbos al niet getolereerd?

Terug naar de invasie. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR is het aantal bootvluchtelingen wel gestegen, maar het totale aantal asielzoekers juist gedaald. Er zijn meer bootjes omdat het veel moeilijker is geworden om aan boord van vrachtwagens te komen. Hoe dan ook arriveren veel minder asielzoekers in het VK dan in Frankrijk en Duitsland: respectievelijk 40.000 asielzoekers, tegen 117.000 en 133.000 tussen juni 2019-juni 2020.

Niettemin vindt 40 procent van 2.109 Britten wier mening door het onderzoeksbureau YouGov werd gepeild, het een goed idee om asielzoekers op het eiland Ascension op te bergen; 35 procent was tegen. Dat verbaast me weer niet. Hier in Nederland was 40 procent (Hart van Nederland-panel) tegen opvang van honderd kwetsbare vluchtelingen uit het verbrande kamp op Lesbos. Asielzoekers zijn geen mensen, maar een gevaar.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 oktober 2020