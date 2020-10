Tucker Carlson, Amerika’s agitator in de avond

De Fox News-kijker kreeg wat hij van Tucker Carlson Tonight verwacht. Toen de protesten tegen politiegeweld in Amerikaanse steden afgelopen juni ontaardden in rellen, zei presentator Tucker Carlson dat Black Lives Matter over heel veel gaat, „maar zeker niet over zwarte levens”. In beeld de ravages en brandende autowrakken. „Onthou dat als ze bij jou langskomen. En in dit tempo, they will.”

De controversiële talkshowhost Carlson is een van de meest invloedrijke tv-mensen in de Verenigde Staten. Lieveling van Trumpiaans rechts. Gehaat door met name progressief links, en dat is van harte wederzijds. Als agitator reikt zijn invloed ver onder zijn grotendeels witte aanhang, tot in het Witte Huis. Binnen vier jaar is hij uitgegroeid tot luidruchtigste stem op Fox News, waar hij avond aan avond zijn reactionaire anti-establishment en anti-immigratie retoriek uitstort.

Of hij betreurt dat hij door extreemrechts, zoals voormalig Ku Klux Klan-leider David Duke, geprezen wordt? Drie minuten na het versturen van een interviewverzoek, met onder meer die vraag, mailt een pr-medewerker van Fox News terug dat de aanvraag is afgewezen. Bekend is dat Tucker Carlson de dreiging van het oprukkende rechts-extremisme in de Verenigde Staten afdoet als een vanuit links opgepookte „hoax”.

Carlson (51), wiens vader de staatsgestuurde omroep Voice of America leidde, groeide op in Californië. Van getalenteerd schrijvend-journalist groeide hij uit tot tv-persoonlijkheid en eloquent vertolker van rechts-populistisch geluid. Hij woonde tot voor kort in een wijk in Washington DC waar in 2016 96 procent Hillary Clinton stemde en – had hij nog geleefd – de Oegandese dictator „Idi Amin een warmer welkom zou krijgen dan Donald Trump”. Naar aanleiding van bedreigingen zijn Carlson en zijn familie verhuisd, zo liet hij afgelopen zomer weten.

In de zomer vertoeft hij sinds enkele jaren in een stadje aan een meer in de staat Maine, waar hij naar eigen zeggen de teloorgang van ‘rural America’ met lede ogen aanschouwt. Op lezingen voor met name conservatieve genootschappen (vanaf-prijs 70.000 dollar) benadrukt hij zijn eigen goede komaf: „Ik geef u niet the view from coal country”, de armoedige mijnstreken in de VS waar het leven onverbiddelijk is. Maar hij keert zich wel, in zijn boek Ship of Fools (2018), tegen een ‘heersende klasse’ die de middenklasse in de steek laat en een woekerende opiatencrisis in plattelandsgebieden laat gebeuren, uit desinteresse.

Na verschillende rollen bij Fox News, onder andere als invaller van de machtige presentator Sean Hannity, groeide Tucker kort na de verkiezing van Trump in 2016 uit tot een ster met een eigen talkshow in de avond. Dat was te danken aan de val van Fox-icoon Bill O’Reilly, die de zender moest verlaten nadat een patroon van seksueel wangedrag werd blootgelegd.

De boegbeelden van de avonduren zetten de toon bij Fox News. Carlson en Hannity hebben de best bekeken dagelijkse actualiteitenprogramma’s op kabeltelevisie ooit: 4,33 miljoen gemiddeld voor Carlson in het tweede kwartaal, 4,5 miljoen in het derde voor Hannity. Gering misschien afgemeten tegen een bevolking van zo’n 330 miljoen mensen, maar wat betreft hun kijkersaantallen blijven ze CNN en het linkse MSNBC ver voor.

‘Propagandakanaal’ Fox News

De belangrijkste kijker is natuurlijk Donald Trump. De president die door Fox gemaakt is en daarna Fox heeft gemaakt tot ‘een propagandakanaal zoals de VS niet eerder kenden’, zoals CNN-mediajournalist Brian Stelter schrijft in zijn boek Hoax: Donald Trump, Fox News and the Dangerous Distortion of Truth.

Maar Carlson is, anders dan de meest voorname Trumpiaan Hannity, geen lakei – al staat hij „voor negentig procent” achter wat Trump zegt. Zo meed Carlson een fabel rond een omgekomen medewerker van de Democratische partij. Fox News bracht naar buiten dat deze Seth Rich mails van de Democraten zou hebben gedeeld met WikiLeaks, het platform dat vlak voor de verkiezingen in 2016 presidentskandidaat Hillary Clinton in verlegenheid bracht met partijmails. Later zou bewijs gevonden worden voor een Russische hack, maar Hannity en de show Fox and Friends gingen vol op het orgel over Rich’ dood en Wikileaks. Moet je je voorstellen, schrijft Stelter: een complottheorie die zelfs Tucker te gek is.

Erik Wemple, mediajournalist van The Washington Post, beschreef de methode-Tucker als vrij doorsnee voor rechtse shockjocks en talkshows, zij het dat Carlson „gewiekster is dan wie ook”. Iets gebeurt, meestal rond Trump, en ‘liberals’ winden zich daarover op. Carlson negeert het gebeurde („I don’t want to defend...”) en pikt precies die overreacties vanuit ‘links’ eruit voor een montageclip. En dan gaat Tucker los. „Liberals waren vroeger grappig”, zei Carlson ooit , „Ze hadden een claim op ‘cool’. Totdat ze ineens ernstig en neurotisch werden over meeroken.”

Zijn reactie op het vertrek van zijn tekstschrijver Blake Neff afgelopen zomer was veelzeggend. Waar Fox News, voor zijn doen, diep ging in het verwerpen van de racistische drek die onder pseudoniem geschreven was door Neff op een obscuur blog, noemde Carlson die teksten in zijn show alleen „verkeerd”. Maar „wat ook verkeerd is”, zijn de „griezels” die zich moreel hoogdravend „verlustigen aan de val van een jongeman”.

De wereld van Tucker Carlson is in zekere zin als die van Trump. Hij is permanent verwikkeld in een door zichzelf gecreëerde en versterkte controverse. Wemple legde in een podcast uit dat Carlsons provocerende reactie op het Blake Neff-schandaal wederom een gecalculeerde actie is. Die kost Fox News weliswaar adverteerders, maar de aanhang smult ervan. „They love Tucker. Het is niet van: Tucker is ok. Nee, Tucker is hét.”

Voor de zender zijn de adverteerders een inkomstenbron, maar in de kabelaansluitingen zit het echte geld. En er is geen kabelaar in de VS die Fox uit het pakket gooit. En dus ligt de macht uiteindelijk bij de gefortificeerde aanhang. De tol van Fox News’ capitulatie, schrijft Stelter, is gijzeling door het hardcore deel van conservatief Amerika dat afgegleden is naar een ander universum, waar de wereld alleen nog wordt gedefinieerd als ‘wij’ tegen ‘zij’. Het publiek is geradicaliseerd en de anchors halen alles uit de kast om de honger naar propaganda te stillen.

Carlson wijkt in die zin nog af, omdat hij Trump niet naar de mond spreekt. Als één van de weinige boegbeelden bij Fox News nam hij het coronavirus ernstig. In maart reed hij zelfs, op verzoek van een bezorgd staflid in het Witte Huis, naar het golfresort van Trump, om de president ook oog in oog op de ernst te wijzen. Eerder voorkwam Carlson dat Trump het neerschieten van een drone door Iran zou vergelden met geweld, beschrijft Stelter in Hoax. Tegen een vriend zou Carlson over Trump hebben gezegd dat de president „verscheurd” is. „Het enige wat ik kan doen is hem herinneren aan wat hij denkt.”

‘Mond dicht, racist!’

Meer dan in het fenomeen Trump zelf was Carlson geïnteresseerd in het waarom van de verkiezing van „an orange guy”. Maar intussen is hij vooral aanjager van diezelfde sentimenten. Tijdens de midterm-verkiezingen in 2018 stond Carlson vooraan bij de door Fox News en Trump-geëntameerde hype over een migratiekaravaan uit Midden-Amerika. „Als ik tien mensen uitnodig om te komen eten, heet dat een dinner party. Als tien mensen komen die ik niet uitgenodigd heb, en die komen mijn eten opeten, is het iets anders. En zeg ik er wat van, dan is het: mond dicht, racist!”

Intussen sloopt de teloorgang van „American families” het land van binnenuit, sprak hij in een van zijn bekendste monologen net na nieuwjaarsdag 2019. De erosie van de nuclear family – man (kostwinner), vrouw, kinderen – als norm is niet alleen een maatschappelijke maar ook een economische catastrofe, aldus Carlson. Hij fulmineerde tegen de legalisering van marihuana, die zou worden opgedrongen door de elite: „Weleens een 19-jarige aan tafel gehad die geblowd heeft? Het leven is eruit. Passief, opgesloten in z’n eigen geest.” Waarop een auteur van The Atlantic schreef : „Wel eens een 79-jarige aan tafel gehad die elke dag Tucker Carlson kijkt? Bang, boos, opgesloten in z’n eigen geest als slachtoffer van ingebeeld onrecht.”

Meer mainstream is Carlsons aanklacht tegen de corporate elite en de „politieke klasse”, die geen interesse heeft in het volk. In die trend past ook de uitnodiging van de Nederlandse bestseller-auteur Rutger Bregman, voorjaar 2019. Bregmans optreden in Davos („belastingen, daar moet het over gaan, de rest is bullshit”) bracht hem in beeld bij Tucker Carlson Tonight. Maar dat liep, voor Carlson, niet zoals gepland. Bregman noemde hem „een miljonair gefinancierd door miljardairs” die „op de succestrein is gesprongen” van het anti-kapitalisme. „Allemaal bla bla bla”. Carlson noemde Bregman een ‘moron’ met een ‘mini-brein’. Een gesprekopname vanuit de studio in Amsterdam werd later op internet gezet en ging ‘viral’. Fox zond het zelf nooit uit.

Toch heeft Carlson op punten een sterk verhaal, vindt zijn vriend Paul Begala, vooraanstaand politiek consultant van de Democratische partij en voormalig campagneleider van Bill Clinton. Begala en Carlson presenteerden begin deze eeuw het CNN-programma Crossfire, waar Carlson een kakkineuze vlinderdas droeg en het conservatieve Bush-geluid van die tijd vertolkte. In zijn anti-Trumpboek You’re Fired gebruikt Begala, met Carlsons instemming, delen uit diens nieuwjaarsmonoloog in 2019 over de teloorgang van de middenklasse en hoe hebzucht van de superrijken Amerika uiteendrijft. Als iemand als ‘Tucker Fox TV Carlson’ dat kan zeggen, betoogt Begala, „dan verdikkie toch ook de Democraten?”

Maar volgens zijn talrijke critici mag het meer welgevallige economisch populisme van Carlson niet afleiden van zijn haatzaaierij. Het activistische Media Matters, waar medewerkers tegen betaling fulltime Fox News kijken en afspeuren op ‘hate speech’, beschuldigt Carlson al jaren van het propageren van wit superioriteitsdenken en het ‘witwassen’ van racisme. „Tucker Carlson heeft genoeg gezegd”, volgens Media Matters. Maar adverteerdersboycots, laat staan ophef vanaf links, hebben geen vat op Carlson.

Twee weken geleden werd een schadeclaim tegen Carlson afgewezen, in een smaadzaak. Fox News had in zijn verweer ingebracht dat kijkers van Tucker Carlson Tonight weten dat ze in het programma niet met verifieerbare uitlatingen worden geconfronteerd. De rechter volgde dat.

De avond na de uitspraak, besprak Carlson in zijn show de drie toonaangevende drama’s dit jaar van excessief politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Hij stelde vast dat „elk verhaal” in ‘de media’ over George Floyd, Breonna Taylor en Jacob Blake „in de kern gebaseerd is op een leugen”. Hij benoemde „feiten” die, in werkelijkheid, nog ter discussie staan of voor de woede niet terzake doen, zoals de drugssporen in Floyds bloed. Terwijl twee autopsierapporten uitwijzen dat Floyd door verstikking onder de knie van agent Derek Chauvin is omgebracht, sprak Carlson weer over de „dodelijke dosis” drugs.

Hoe serieus moet je Tucker Carlson nemen? Bij Fox News houden mensen rekening met zijn Republikeinse kandidatuur voor 2024, schrijft Brian Stelter. Het wordt vaker geopperd.

Bio

Tucker Carlson (1969) schreef voor The Weekly Standard voor hij overstapte naar tv. Hij presenteerde Crossfire (CNN) en de politieke talkshow Tucker (MSNBC). In 2010 richtte hij de site The Daily Caller op. Sinds 2016 presenteert hij Tucker Carlson Tonight (Fox) en hij schreef het boek Ship of Fools (2018).