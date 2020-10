Zeven lichamen gevonden na noodweer in Zuid-Europa

In de grensregio tussen Frankrijk en Italië zijn zondag zeven lichamen gevonden van mensen die zijn omgekomen bij het noodweer de afgelopen dagen. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens de Franse brandweer worden aan hun kant van de grens nog zeker 21 mensen vermist.

Vier van de vijf lichamen die aan de Italiaanse kant gevonden werden, spoelden aan bij de kustplaats Ventimiglia, vermoedelijk vanuit Frankrijk. Het vijfde lichaam werd gevonden in de bergrivier de Roia. In de omgeving van de Franse plaats Nice, waar deze week binnen 24 uur meer dan vijfhonderd millimeter regen viel, werden nog eens twee lichamen gevonden. De meeste lichamen behoren toe aan wandelaars en toeristen die overvallen werden door het noodweer.

In het noorden van Italië viel volgens autoriteiten meer dan de helft van regen die normaal gesproken in een jaar valt. Door de regen kwamen in het Italiaanse dorp Tanaro tientallen doodskisten in de lokale begraafplaats bovendrijven, terwijl veel dorpjes in de bergen al enkele dagen geen stroom hebben. Ook in Frankrijk stortten huizen in, werden auto’s meegesleurd door modderstromen en raakten wegen overspoeld met puin. In totaal zijn in Italië en Frankrijk tot zover negen dodelijke slachtoffers gemeld door het noodweer.