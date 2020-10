Wat als Trump te ziek wordt om zijn werk te doen?

De Amerikaanse president Donald Trump voelt zich „veel beter” sinds hij vrijdag werd opgenomen in een ziekenhuis bij Washington wegens besmetting met het coronavirus. Dat zei hij zaterdagavond in een videoboodschap op Twitter - hoewel volgens hem de komende dagen nog moet blijken of dat zo blijft.

De ziekte van Trump heeft niettemin vragen opgeroepen over wat er zou gebeuren als de president zo ziek zou worden dat hij zijn taken niet kan uitvoeren, of niet meer mee kan doen aan de verkiezingen van 3 november. Wat gebeurt er in die hypothetische gevallen?

1 Wat gebeurt er als Trump te ziek wordt om zijn werk te doen?

Volgens het 25ste Amendement van de Amerikaanse grondwet kan Trump zijn taken tijdelijk overdragen aan vicepresident Mike Pence. Hij kan daartoe een brief schrijven aan leiders van het Congres: de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, en de waarnemend voorzitter van de Senaat bij afwezigheid van de vicepresident, senator Chuck Grassley. Zodra hij weer in staat is zijn werk te doen, kan hij het presidentschap weer op zich nemen door hen opnieuw een brief te sturen.

In de afgelopen decennia is dat enkele malen gebeurd. In 1985 onderging president Ronald Reagan een operatie om een poliep te verwijderen. Hij droeg zijn taken tijdelijk over aan vicepresident George H.W. Bush, zonder het 25ste Amendement overigens direct toe te passen. Bush was acht uur lang waarnemend president. President George W. Bush droeg voor operaties waarvoor hij onder narcose moest in 2002 en 2007 zijn taken tijdelijk over aan vicepresident Dick Cheney. Hij volgde daarvoor wel de procedure van het 25ste Amendement, dat in 1967 van kracht werd naar aanleiding van de moord op president John F. Kennedy in 1963.

In het geval dat Trump wel heel ziek is, maar zelf het presidentschap niet wíl overdragen of niet meer in staat is dat te doen, kunnen een meerderheid van het kabinet en de vicepresident hem onbekwaam verklaren, eveneens via een brief aan Congresleiders. Pence kan de rol van waarnemend president dan op zich nemen. Dat is in de geschiedenis van de Verenigde Staten nog nooit gebeurd.

2 Wat gebeurt er als Trump te ziek wordt om nog mee te doen aan de verkiezingen?

Dat zou een lastige situatie zijn, omdat briefstembiljetten in veel staten al zijn verstuurd en kiezers in sommige staten hun stem ook al vroegtijdig in persoon hebben uitgebracht. Uitstel van de verkiezingen is onmogelijk zonder instemming van beide huizen van het Congres. Het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten in de meerderheid zijn, zou waarschijnlijk niet akkoord gaan.

Als een kandidaat komt te overlijden tussen zijn voordracht en de verkiezingen, stemmen bestuursleden van zijn partij over een nieuwe kandidaat. Wegens de korte tijd tot de verkiezingen is het echter te laat om stembiljetten nog te veranderen. Het is onduidelijk of het juridisch mogelijk zou zijn voor kiesmannen in het Electoral College om in plaats van een winnende kandidaat die is overleden, op een nieuwe kandidaat te stemmen. De tegenpartij zou dat volgens waarnemers bij de rechter kunnen aanvechten. Het is nog nooit gebeurd dat een presidentskandidaat kort voor de verkiezingen is overleden. Het Electoral College komt dit jaar op 14 december bijeen om de president te kiezen.

3 Wat gebeurt er als ook vicepresident Pence te ziek wordt om de taken van Trump waar te nemen?

Pence is negatief getest op het coronavirus. Als hij echter te ziek zou zijn om de taken van de president over te nemen, is de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, de volgende in de lijn der successie, gevolgd door Grassley.

Volgens sommigen bestaat echter het risico op een onzekere situatie. In het 25ste Amendement is niets geregeld voor een scenario waarin ook de vicepresident niet in staat is het presidentschap op zich te nemen. Het is denkbaar dat het kabinet van Trump een komst van Pelosi naar het Witte Huis zou blokkeren door de minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, naar voren te schuiven als rechtmatige waarnemende president. Mogelijk zou er een juridische strijd ontbranden om dat geschil te beslechten, die zou uitkomen bij het Hooggerechtshof.

Toen Reagan in 1981 werd neergeschoten in Washington zat vicepresident Bush in een vliegtuig. Terwijl Reagan werd geopereerd en op de rand van de dood balanceerde, claimde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Alexander Haig dat hij „de leiding had” in het Witte Huis – een haastige uitspraak waar hij beroemd mee werd, maar die algemeen als een blunder wordt beschouwd.

4 Is het eerder voorgekomen dat een president te ziek was om zijn werk te doen?

Trump is niet de eerste president die is getroffen door een pandemie. In 1918 kreeg president Woodrow Wilson de Spaanse griep tijdens een bezoek aan Parijs. Dat werd niet bekend gemaakt. Een jaar later kreeg Wilson een beroerte, maar ondanks blijvende ernstige gevolgen bleef hij president tot het einde van zijn termijn in 1921.

Er is een lange traditie van geheimzinnigheid rond de gezondheid van presidenten. Franklin Roosevelt leed in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog aan hartfalen. Hij hield dat verborgen en ging in 1944 op voor een vierde termijn. Hij overleed in april 1945. In 1893 hield president Grover Cleveland een kankergezwel aan zijn kaak geheim. Hij werd geopereerd aan boord van een jacht.

Hoewel de afgelopen decennia meer transparantie gebruikelijk is geworden over de gezondheid van de president, heerst er nog onduidelijkheid over een plotseling, onopgehelderd bezoek dat Trump in november 2019 bracht aan het Walter Reed Medical Center, waar hij nu is opgenomen met Covid-19. In reactie op speculaties over dat bezoek heeft Trump ontkend dat het te maken had met „een reeks lichte beroertes”.