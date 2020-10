Kiki Bertens uitgeschakeld op Roland Garros

Tennisster Kiki Bertens is zondag in de vierde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Nederlandse stapelde fout op fout in haar partij tegen de onbekende Italiaanse Martina Trevisan en verloor in twee sets: 4-6, 4-6.

Bertens had zich voor de tweede keer in haar carrière voor de kwartfinales van het grandslam in Parijs kunnen plaatsen, maar in de partij tegen de nummer 159 van de wereld kwam ze geen moment in de buurt van een plek bij de laatste acht. Niet Bertens toonde de van haar bekende vechtlust, het was juist de Italiaanse die karakter toonde en de Wateringse niet in haar spel liet komen.

Ook Halep uitgeschakeld

Ook de Roemeense tennisster Simona Halep is in de vierde ronde uitgeschakeld op Roland Garros. De nummer één van de plaatsingslijst liet zich wegspelen door de pas 19-jarige Poolse Iga Swiatek. Halep maakte slechts drie games in de partij en moest na ruim een uur met 1-6 2-6 het hoofd buigen voor de nummer 54 van de wereld.

Halep, die het grandslamtoernooi in Parijs in 2018 won, speelde haar eerste drie partijen nog zeer overtuigend en won steeds zonder setverlies. Maar tegen de jonge Poolse kwam ze er in het geheel niet aan te pas.

(ANP/NRC)