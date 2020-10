Trump verlaat kort ziekenhuis om zijn aanhang te begroeten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft kort het ziekenhuis verlaten om zijn aanhangers te begroeten. Hij stapte zondag rond 17.30 uur lokale tijd in een auto en liet zich langzaam langs zijn verzamelde fans rijden en zwaaide hen vanaf de achterbank toe.

De president droeg een mondmasker en zijn aanhang scandeerde volgens persbureau Reuters luidkeels „USA, USA!!!.”

De met het coronavirus besmette Trump werd vrijdagavond per helikopter overgebracht van het Witte Huis naar het Walter Reed-ziekenhuis. Daar is hij behandeld door een uitgebreid team van artsen. Zondagochtend lokale tijd liet zijn persoonlijke arts Sean Conley weten dat het goed gaat met de president en dat hij mogelijk maandag kan worden ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug kan naar het Witte Huis.

Wel gaf Conley toe dat Trump zowel vrijdag als zaterdag zuurstof toegediend heeft gekregen. Op zijn persconferentie van zaterdagochtend draaide hij nog heen om concrete vragen van journalisten daarover.

Al sinds zijn opname vrijdagavond staan er Trump-aanhangers bij het ziekenhuis met vlaggen te zwaaien om hem een hart onder de riem te steken. De president kondigde kort vantevoren al op Twitter aan dat hij hen een op een bezoekje zou trakteren. In de video die hij postte, bedankte hij ook uitgebreid alle verpleegsters en artsen van het Walter Reed-ziekenhuis.

In het filmpje zegt Trump ook dat hij tijdens zijn ziekenhuisverblijf veel heeft geleerd over het coronavirus. „Ik heb veel over Covid geleerd. Ik heb erover geleerd door echt naar school te gaan. Dit is de echte school. Dit is niet de laten-we-de-boeken-lezenschool. Ik begrijp het. En het is iets heel interessants.”

Tot nu toe heeft Trump het coronavirus steeds gebagatalliseerd, terwijl er in de Verenigde Staten meer dan 209.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen ervan. In september zei hij te verwachten dat er voor de presidentsverkiezingen van 3 november een vaccin zal zijn.