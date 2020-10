Nieuw festival Town Tales blinkt uit in verscheidenheid

Festival Town Tales. Bezocht 03/10, Frascati, Amsterdam. Info frascatitheater.nl/town-tales-2020

Jong theatertalent ontwikkelt zich overal, ook buiten de gebaande paden van opleidingen en productiehuizen. Het gloednieuwe festival Town Tales – een samenwerking tussen Frascati en de vier Amsterdamse Cultuurhuizen Bijlmer Parktheater, Tolhuistuin, Meervaart en Podium Mozaïek – is erop gericht om jonge makers die zich buiten het centrum van de hoofdstad ontwikkelen een breder platform te geven.

Wat opvalt is de grote verscheidenheid binnen het programma, dat geldt zowel voor de kunstdiscipline (theater, dans, stand-up, spoken word, performance…) als voor de achtergrond (van autodidacten tot afgestudeerde masterstudenten). De gelijkgeschakelde aanpak levert op de slotavond een dynamisch geheel op, maar zorgt er ook voor dat zeer prille talenten schril afsteken bij makers met meer ervaring op zak.

Zo is Robbie Wallin, de maker/performer die de avond opent, weliswaar een erg charmante podiumpersoonlijkheid, maar zijn solo Bakfiets blijft wat vorm en inhoud betreft nogal aan de oppervlakte. De theatrale vorm komt het niet veel verder dan een set in een comedy club, en ook zijn – op zich terechte – kritiek op de gentrificatie van Amsterdam ontstijgt nergens het niveau van een Twittertirade (de titel van zijn voorstelling dekt wat dat betreft wel de lading).

Cyclische natuur van geweld

Veel sterker is A plastic state of mind, de afstudeervoorstelling van regisseur Gavin-Viano (de winnaar van The Next!, de nieuwe stimuleringsprijs voor diversiteit en inclusiviteit in de podiumkunsten). Hij baseerde zich op het voor een Tony Award genomineerde stuk Eclipsed van Hollywoodactrice Danai Gurira, over vijf vrouwen die tijdens de tweede Liberiaanse burgeroorlog proberen te overleven. Het is een knappe bewerking, waarin Gavin-Viano door intelligent gebruik van dialect de sociaal-economische verschillen tussen de vrouwen aanstipt, en door verschillende muzikale interventies (van een pianist en een drumband) het drama kracht bijzet.

Haarscherp laat A plastic state of mind zien hoe de vrouwen, die bijna allemaal op jonge leeftijd door een rebellenleider aan zijn persoonlijke harem zijn toegevoegd, op verschillende manieren door hun gevangenschap zijn gevormd. Het stuk toont daarmee de cyclische natuur van geweld, met name in de ijzingwekkende rol van Rochelle Deekman, die het slachtofferschap voor daderschap verruilt.

De avond wordt afgesloten door een work-in-progress-versie van de dansvoorstelling We shall return van Rohiet Tjon Poen Gie. Het is een veelbelovende showcase waarin Tjon Poen Gie en zijn medeperformers rijkelijk uit breaking, popping en martial arts putten. Vooral een passage waarin de dansers zich uit een soort gevangenschap lijken te worstelen, maakt indruk door de technische beheersing en de beklemmende sfeer.