Modeontwerper Kenzo (81) overleden aan Covid-19

De Japanse modeontwerpen Kenzo Takada, beter bekend als Kenzo, is zondag overleden aan Covid-19. Dat heeft zijn woordvoerder bekendgemaakt, aldus persbureau AFP. De 81-jarige ontwerper was opgenomen in een ziekenhuis in de Franse hoofdstad Parijs. Kenzo Takada, bekend van onder meer zijn kleurrijke prints, was de eerste Japanse ontwerper die een prominente positie veroverde in de Parijse modewereld.

Kenzo Takada verhuisde in 1964 met de boot van Japan naar Parijs, waar hij een kleine boetiek opende: Jungle Jap, waar aanvankelijk handgemaakte dameskleding hing. Het gelijknamige merk begon hij in 1970, en werd al snel ook in Nederland verkocht. In 1976 werd label omgedoopt tot Kenzo, omdat na een show in de VS bleek dat de naam Jungle Jap daar niet goed viel. Zijn eerste mannenlijn werd in 1983 gelanceerd, het eerste parfum in 1988.

Hij verkocht zijn merk in 1993 aan het Franse luxeconcern LVMH voor een kleine half miljard frank (zo’n 73 miljoen euro). Zes jaar later trok hij zich terug uit de mode. „Ik ben zestig jaar oud en heb een 30-jarige carrière. Ik wil al heel lang genieten van het leven, reizen en vrienden zien”, zei hij destijds tegen AFP. Burgemeester van Parijs Anne Hidalgo noemt het overlijden van Kenzo Takada „enorm verdrietig”. „Hij heeft kleur en licht een plaats gegeven in de mode”, schrijft ze op Twitter.

Anne Hidalgo: „Immense tristesse d'appendre la disparition de Kenzo. Quel créateur ! Il avait donné à la couleur et à la lumière toute leur place dans la mode. Paris pleure aujourd'hui un de ses fils. Pensées à sa famille, ses proches et toutes celles et ceux qui l'ont aimé."