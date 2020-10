Joodse man aangevallen buiten synagoge in Hamburg

Een 26-jarige Joodse man is zondag gewond geraakt toen hij werd aangevallen buiten zijn synagoge in de stad Hamburg. Dat meldden verschillende Duitse media. De man, die een keppeltje droeg, was bij de synagoge om met de rest van de Joodse gemeenschap Soekot te vieren, toen een man hem met schep op zijn hoofd sloeg.

De dader, een volgens media verwarde Duitse man met Kazachse roots, zou militaire kleding hebben gedragen. Hij werd kort na de aanval gearresteerd door agenten die de synagoge bewaakten. Zijn motief wordt onderzocht door de Hamburgse politie, maar persbureau DPA meldt dat hij een papier met daarop een swastika bij zich had, wat zou kunnen wijzen op antisemitisme.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert buiten levensgevaar. De Duitse politiek reageerde geschokt op de aanval. „Dit is geen op zichzelf staand geval - dit is weerzinwekkend antisemitisme en we moeten er allemaal tegen opkomen”, schreef de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas op Twitter.

Toename antisemitische aanvallen in Duitsland

Eerder dit jaar bleek dat het aantal antisemitische misdrijven in Duitsland in 2019 met bijna 13 procent was toegenomen. Het grootste deel van die aanvallen werd toegeschreven extreemrechtse groeperingen. Zo werd de Joodse gemeenschap in Duitsland in 2019 opgeschrikt toen een man een aanslag pleegde op een synagoge in de Oost-Duitse stad Halle. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Bij alle Joodse instellingen in Duitsland is sindsdien de beveiliging opgeschroefd.