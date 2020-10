Jan des Bouvrie: de witmaker van het Nederlandse interieur

Timo de Rijk, de eerste hoogleraar designcultuur, heeft eens beweerd dat Ikea een standbeeld zou moeten oprichten voor Jan des Bouvrie, de Nederlandse interieurontwerper die zondag op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Naarden overleed. Hij was al een tijd ziek en leed onder meer aan prostaatkanker.

Nederlanders zaten vroeger hun leven lang op dezelfde meubels. Des Bouvrie, kind van twee middenstanders met een meubelzaak, introduceerde het idee dat interieurs af en toe mogen veranderen. Hij heeft er zo mede voor gezorgd dat het Zweedse woonwarenhuis in Nederland zo’n succes is geworden.

Met zijn adagium van licht en ruimte drukte Des Bouvrie in de jaren zeventig en tachtig een stempel op het Nederlandse interieur. De schrootjesplafonds, het schoonmetselwerk en de bruine muren verdwenen. In plaats daarvan bracht Des Bouvrie enige luxe en smaak in de Hollandse huiskamers. „Hij bevrijdde Nederland van het moralisme”, aldus De Rijk.

Die omslag bewerkstelligde Des Bouvrie niet met grootse productontwerpen, aldus de hoogleraar. Tekenend in dat verband is dat in de immense designcollectie van het Stedelijk Museum Amsterdam niet één van zijn ontwerpen is opgenomen. De invloed van Des Bouvrie stoelde vooral op zijn retorische talenten. Met zijn enthousiasme in tijdschriften en woonprogramma’s op televisie wist hij een groot publiek te bereiken.

Zakenman

De eerste contouren van een nieuw ontwerp schetste Des Bouvrie vaak op de achterkant van een sigarendoos. Zijn interieurs waren strak, symmetrisch en vooral wit. In interviews noemde hij het witmaken van interieurs „the story of my life”. In veel van die hagelwitte interieurs ruimde hij een plek in voor wat vermoedelijk zijn bekendste ontwerp is: de Kubusbank (1969). Deze eenvoudig ogende bank, zijn eerste ontwerp voor meubelfabrikant Gelderland, is ruim een halve eeuw later nog altijd in productie. Wereldwijd zijn er zeker 50.000 exemplaren van verkocht.

Des Bouvrie was ook een gewiekst zakenman. In Naarden en Grave opende hij grote interieurwinkels en zijn ontwerpstudio werkte voor tal van bedrijven. Van de auto voor de deur tot het behang, de badkuip, de telefoon en het gourmetstel aan toe, Des Bouvrie heeft zich aan bijna alle huishoudelijke producten wel minstens één keer gewaagd.

De orderportefeuille voor zijn ontwerpbureau hield hij op peil door consequent aan zijn naamsbekendheid te werken. Decennialang was een feest, première of vernissage pas compleet als Jan des Bouvrie en zijn echtgenoot Monique present waren.

Docent

In het societyprogramma Glamourland, dat graag verslag deed van partijtjes van de jetset en nouveaux riches, groeide de aanwezigheid van ‘de Bouvrietjes’ in de jaren negentig zelfs uit tot een running gag. Als het paar in beeld kwam zei presentator Gert-Jan Dröge steeds op ironische toon: „Hallo! Daar zijn we weer!” Het werd een gevleugelde uitdrukking die De Bouvrie de rest van zijn leven bleef achtervolgen – hij leed er niet onder, zei hij.

Des Bouvrie gaf les op diverse design-academies. Een mbo in Amsterdam en een hbo in Deventer werden naar hem vernoemd. Op een open dag van het Jan des Bouvrie College in Amsterdam-Zuid hield de naamgever in 2015 een welkomstpraatje voor geïnteresseerde scholieren. Hij moedigde ze aan inspiratiebronnen en voorbeelden te zoeken, en vooral veel te tekenen. Passie voor het vak is essentieel, zei hij aan het eind van de open dag tegen een verslaggever van Het Parool. „Je ziet hier ook wel meiden die vooral hun eigen interieurtje mooi willen maken. Daar red je het niet mee.”

Onder designers heeft Des Bourvie beslist school gemaakt, vooral met zijn zakelijke aanpak. Tot de ontwerpers die wat dat betreft een voorbeeld aan hem hebben genomen, behoren Piet-Hein Eek, Marcel Wanders en Studio Job.

Arrestatie

De laatste jaren kwam Des Bouvrie minder vaak in het nieuws. In 2010 werd hij gearresteerd op verdenking van valsheid in geschrifte. Zijn ontwerpstudio zou hebben gerommeld met facturen van interieurontwerpen voor twee villa’s en een jacht van vastgoedhandelaar Evert Kroon.

Na twee nachten in de cel gaf Des Bouvrie een persconferentie. Het ging volgens hem slechts om „een paar lullige factuurtjes” waaraan een medewerker zonder zijn medeweten iets had veranderd. Tot een rechtszaak kwam het niet; de ontwerper trof een schikking met justitie.

Twee jaar later kwam er een nieuw publiciteitsgolfje toen de fanatieke kunstverzamelaar Des Bouvrie bij zijn zeventigste verjaardag een tentoonstelling samenstelde uit zijn privé-collectie: Jan des Bouvrie. Art & Design, in het Singer Museum in Laren.

In een gesprek met De Telegraaf in februari 2018 vertelde de 75-jarige Des Bouvrie dat hij het rustiger aan moest doen. Dat advies van zijn dokter had hij als werkverslaafde naast zich neergelegd. „Stoppen zal ik nooit, dat is echt grote onzin. Zonder mijn werk ben ik juist ten dode opgeschreven, want dat is grotendeels mijn leven.”

Des Bouvrie had twee kinderen uit zijn eerste en twee uit zijn tweede huwelijk.