Hoe ga jij om met een loopneus of kuchje?

Het coronavirus raakt alle wereldburgers, maar niet iedereen wordt even hard door de crisis getroffen. Om de impact van de pandemie te laten zien, volgen correspondenten en verslaggevers van NRC iemand in hun regio. Hun bijzondere verhalen leest u in de serie Pandemiepost. Iedere aflevering staat een ander thema centraal.

De serie begon met de vraag: hoe lang kun jij het in deze crisis nog uitzingen? Die kunt u hier lezen. De tweede aflevering had de vraag: wie geloof jij nog in deze crisis? Deel drie ging over hoe dichtbij de dood kwam tijdens de pandemie. Deel vier had de vraag: ‘Laat u zich testen?’. Aflevering vijf vroeg zich af:‘Gaat u zich laten vaccineren?’

‘Prakamya Singal, psychiater in opleiding in New Delhi, India:

‘Mensen plassen en rochelen hier op straat’

„In India kijkt niemand op van rondvliegende lichaamssappen”, grapt Prakamya Singal. „Mensen plassen, rochelen, en snuiten hun neus op straat. En overal zie je rode vlekken van de paan, tabak, die wordt uitgespuugd.” Sinds het coronavirus is dat laatste officieel verboden. Die gebruiken zijn niet alleen een klasse-ding, zegt de psychiater in opleiding. „Ik zie net zo goed riksjawalla’s in hun zakdoek niezen. Maar niet iedereen is zich ervan bewust dat je anderen kunt aansteken als je je hand niet voor je mond doet als je niest.”

Singal vertelt dat het voor corona regelmatig gebeurde dat patiënten tegenover haar in een volle hoestbui uitbarstten. „Recht in mijn gezicht.” Ook vanuit de overheid werd daar voor corona nooit echt op gehamerd, zegt ze. „Een verkoudheid of griep werd hier niet per se als probleem gezien, niemand was er bang voor.”

Dat is nu wel anders. Zelf gaat Singal nergens meer naartoe zonder twee mondmaskers over elkaar en daarbovenop nog een gezichtsscherm. In tegenstelling tot veruit de meeste werkende Indiërs heeft ze een contract en dus wordt ze doorbetaald als ze vanwege ziekte thuis moet blijven. Maar met een kuchje alleen komt ze daarvoor niet in aanmerking, zeker niet nu het in haar ziekenhuis in Delhi steeds drukker wordt. „Pas als we in contact zijn geweest met iemand bij wie corona is vastgesteld, mag dat”, zegt ze.

Een maand geleden bleef een snotterende en vermoeide collega om die reden naar zijn dienst komen. „Iedereen dacht dat het een simpel verkoudheidje was”, zegt Singal. Het was toch corona. Twee artsen met wie hij in zijn pauze thee had gedronken bleken daarop ook besmet. Singal hoefde niet getest te worden. Wel heeft ze sinds twee dagen wat last van haar keel. Waarschijnlijk is het niets, zegt ze. Toch neemt ze voor de zekerheid nu iedere ochtend haar temperatuur op. In het ziekenhuis kan ze zich ook gemakkelijk laten testen, vertelt ze. Maar dat doet ze liever nog niet. „Dan moet ik in de rij staan met potentiële coronapatiënten. Dat is weer een heel risico op zich.”

Prakamya Singal (27) is een Indiase psychiater-in-opleiding, ze woont met twee huisgenoten in een middenklassebuurt in New Delhi.

William Edwards - afdelingshoofd bij autodealer in Warren, Michigan, VS:

‘Slaat deze houding niet door?’

William Edwards hoefde er niet over na te denken. Met het oog op het jaarlijkse griepseizoen organiseerde zijn werkgever, een autodealer in de Amerikaanse staat Michigan, zoals elk jaar een kliniek voor griepprikken. „Ze lieten een bedrijf komen en iedereen die een griepprik wilde, kon die krijgen”, vertelt de 53-jarige Edwards vanuit zijn woonplaats Warren. „Ik heb hem genomen.”

Ook zijn vrouw en zijn dochter zijn ingeënt, zegt Edwards, die dit voorjaar maandenlang zonder werk zat wegens de coronacrisis. „Maar zelfs in deze periode van de pandemie hebben minder dan 50 procent van de mensen op mijn werk een griepprik genomen. Je kunt mensen er nog steeds niet van overtuigen dat het een goed idee is. Sommigen doen het nooit, zelfs niet in deze tijd.”

Voor Edwards, die eerder dit jaar zijn vrouw thuis heeft verzorgd toen zij Covid-19 had, en zelf ook positief is getest maar geen symptomen had, roept het vragen op over een coronavaccin, wanneer dat er is. „Hoeveel mensen zullen dat nemen? En hoeveel mensen zullen gewoon zeggen: ‘het zal wel’?”

Edwards moet op zijn werk elke dag zijn temperatuur laten meten. Naast coronamaatregelen als handhygiëne, afstand houden en het dragen van mondkapjes, merkt hij dat mensen meer oppassen als het aankomt op niezen en hoesten. „Ik denk dat iedereen er wel iets voorzichtiger mee is, en dat mensen meer op hun gezondheid letten in het openbaar. Maar we komen op een punt waarbij we soms bang zijn van onze eigen schaduw.” Hij vraagt zich af of deze houding niet teveel doorslaat. „Wordt je straks gemeden omdat je hoest of niest? Komt de gezondheidspolitie achter je aan omdat je verkouden bent? Waar trekken we de grens?”

William Edwards (53) werkt als hoofd van de onderdelenafdeling bij een autodealer in Warren, Michigan. Hij woont samen met zijn vrouw en twee dochters van 18 en 24 in een koophuis.

Maryam Qadery - scholier in afwachting van een verblijfsvergunning op Lesbos, Griekenland:

‘In apotheken worden we niet geholpen’

In Griekenland lijkt het griepseizoen nog niet te zijn begonnen. Maryam Qadery had de afgelopen tijd last van iets anders: allergie. Rode ogen. Veel niezen. Ook toen ze op straat liep in in Mytilini, de hoofdstad van Lesbos. Het moest ooit misgaan wist ze. „Er kwam een grote nies, onder mijn mondkap.” Een Griekse man keek haar angstig aan, wees haar kant op. „Corona! Corona!” riep hij. „Allergy! Allergy!”, riep Maryam terug. „Nu kom ik hem de hele tijd tegen”, lacht ze telefonisch. „En ja hij blijft mij Corona noemen.”

Maryam woont sinds enkele maanden in Mytilini, samen met haar zusjes, broertjes en moeder. Omdat haar vader overleed aan longkanker terwijl ze in een tent in het recent verwoeste vluchtelingenkamp Moria woonden, zijn ze tijdelijk naar een appartement overgeplaatst, tussen de Grieken. „Sinds corona lopen veel mensen in een boog om ons heen.” In veel apotheken wordt ze niet geholpen, maar weggestuurd.

Het contact met mensen is door de coronacrisis afgenomen. Sommige Afghanen zijn angstig voor een kuchje of nies, vertelt Maryam. Een paar dagen geleden had ze met een vriendin afgesproken in het ‘wifipark’, dat onder vluchtelingen zo wordt genoemd omdat daar vroege gratis wifi was. Telefonisch had ze de afspraak gemaakt, maar Maryams stem was niet zuiver die dag. „Ik stelde haar gerust dat het heus geen corona was, dat ik mij goed voelde. Dat ik echt niet zou afspreken als symptomen had.” Eenmaal in het park liet de vriendin op zich wachten. „Toen ik belde waar ze bleef zei ze dat ze brood aan het maken was en niet weg kon, het deeg was al aan het rijzen. Ze dacht natuurlijk dat ik corona had maar durfde dat niet te zeggen.”

Er zijn ook Afghanen om haar heen die helemaal niet voorzichtig zijn, elkaar nog zoenen en knuffelen. „Als je je hoofd terugtrekt en afstand houdt zijn ze beledigd. ‘Dat is gevaarlijk!’ zeg ik dan. Maar die mensen denken nog steeds dat het virus niet bestaat.”

Maryam Qadery (18) woont in Mytilini, op het Griekse eiland Lesbos in een appartement met haar zusjes, broertjes en moeder.

Cindy Guo - werkt bij databedrijf in Hangzhou, China:

‘Bij verkoudheid ga ik nog gewoon naar werk’

Met je eigen snot in een lapje of papiertje in je zak rondlopen? Jakkes, vinden veel Chinezen. Als je je snot kwijt moet, en dat is best regelmatig, dan haal je dat met een hard, raspend geluid van diep uit je keel of je neus naar je mond, en spuug je het zo snel mogelijk uit.

Als er prullen- of spuugbakken staan, spuug je daarin. Anders gewoon op straat, in het restaurant, aan de rand van het zwembad of op de grond in de bus of de trein. Ook de meest schattig opgemaakte, jonge meisjes kunnen vaak een opvallend harde rochel produceren.

Maar deze gewoontes gelden niet meer voor alle Chinezen. Cindy Guo vindt het verschrikkelijk onbeschaafd. Ze vindt het ook geen prettig onderwerp om over te praten. „Het komt bijna niet meer voor”, zegt ze beslist. „Als er iemand rochelt, worden de mensen er omheen daar boos over.” Zelf wil ze ook niet omgaan met mensen die rochelen.

Volgens Guo is de openbare hygiëne sterk verbeterd, en dat klopt ook. Vroeger moest je oppassen dat je niet onverhoeds werd geraakt door een fluim als je op de fiets zat, maar steeds meer Chinezen vinden dat tegenwoordig niet meer kunnen. Toch is rochelen in het openbaar is nog lang niet uitgebannen. Vooral asbakken waarin oude peuken drijven in een laagje spuug, of mensen die net naast je hun keel schrapen, blijven moeilijk wennen. Ook Guo vindt dat niets. „Voor moderne vrouwen zijn drie dingen tegenwoordig onmisbaar in hun handtas: een lippenstift, een mobiele telefoon en een pakje papieren zakdoekjes. Die papieren zakdoekjes gooi je meteen na gebruik weg, of desnoods stop je ze in een plastic zakje dat je bij je hebt.”