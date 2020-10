Famke Louise gebruikt opnieuw haatgolf in haar voordeel

Famke Louise heeft Diederik Gommers tot nieuwe inzichten gebracht. Nadat zij hem vrijdag opzocht in het Rotterdamse Erasmusziekenhuis, bedacht de arts dat hij de coronamaatregelen beter moest uitdragen onder de Nederlandse jeugd. De 56-jarige hoogleraar en voorzitter van IC-vereniging NVIC opende prompt een Instagram-account, en kreeg binnen twee dagen 187.000 volgers. Zondag postte hij een new-hair-foto: „Ik ben naar de kapper geweest voor een korte coupe om er wat jonger uit te zien voor maandag.”

Deze maandag is namelijk de dag dat Gommers en Famke Louise samen een socialemediacampagne lanceren, waarin jongeren de kans krijgen kritische vragen te stellen aan deskundigen. Onderdeel hiervan is een mondkapjeslijn. Ze gaan het ’s avonds samen uitleggen in de talkshow Jinek.

Famke Louise en het coronabeleid. Dat zag er vorige week dinsdag nog radicaal anders uit. De 21-jarige hiphopartiest en influencer (één miljoen Insta-volgers) had zich juist aangesloten bij #ikdoenietmeermee, een campagne die opriep de coronamaatregelen te negeren. Ze kreeg veel haat en hoon over zich heen, zeker na haar incoherente optreden die avond in Jinek („Ik heb superveel respect voor corona.”). Ze werd mikpunt van een eindeloze rij parodieën.

Hierna kwam ze tot inkeer. Geschrokken verwijderde ze haar bespotte video en zei uitgebreid sorry. Ook schreef ze op zoek te zijn „naar een bijzonder, inspirerend iemand die gespecialiseerd is in pandemieën om mij te educaten”. Gommers, die haar bij Jinek al vaderlijk de hand had gereikt, stond paraat. „Gommers was gewoon heel lief,” zei ze, „en dat had ik echt even nodig”.

Publiciteitspiek op een haatgolf

Met haar coronatournures heeft ze een breder publiek dan ooit bereikt, maar zo’n publiciteitspiek op een golf van haat en hoon, en daarna de ommezwaai, zijn niet nieuw voor de 21-jarige artiest. Negatieve publiciteit en leedvermaak hebben haar snelle carrière alleen maar opgepookt.

Famke Louise Meijer (Amsterdam, 1998), opgegroeid in Almere, begon haar loopbaan als de vriendin van de veroordeelde YouTuber Snapking (Tim van T.). Deze filmde geënsceneerde pranks waarin zijn vriendin vaak slachtoffer werd van geweld en vernedering. Dit bezorgde haar de eerste golf haat op sociale media. In 2016 stopte ze met haar opleiding tot directiesecretaresse en begon zelf te vloggen over haar dagelijks leven, mode en make-up. Inmiddels zijn haar YouTube-filmpjes 74,6 miljoen keer bekeken. RTL liet haar optreden in realityprogramma’s als Models in Paris: het echte leven en Expeditie Robinson.

Toen ze 2018 een opmerkelijke carrièreswitch naar de hiphop maakte, en de single Op Me Monnie uitbracht, kreeg ze wederom een lading bagger over zich heen. Weer zo’n talentloze YouTuber die haar bekendheid gebruikt om een liedje te maken, was de kritiek. Haar beperkte zangvermogen maskeerde zij met de autotune, een stemvervormer bedoeld om de noten recht te trekken, maar ook een stijlmiddel in hiphop en r&b. Haar ex-partner, hiphopartiest Ronnie Flex, werd er beroemd mee, maar bij Famke Louise keerde het zich tegen haar.

Wat ook meespeelde was dat ze zich als wit meisje uit Almere in de urban machowereld van de hiphop begaf. „Mannen wordt veel meer gegund, terwijl vrouwen meteen slet en hoer worden genoemd, je weet toch”, duidde zij in de Volkskrant.

Ze werd verder beschuldigd van culturele toe-eigening omdat ze taalgebruik (ondermeer het n-woord) en uiterlijke kenmerken van de zwarte cultuur overnam. In de videoclip van Op me Monnie zingt ze in een Surinaamse toko, ze draagt vlechten, boxing braids, laat flessen Fernandes-frisdrank leeglopen en drinkt Parbobier. Nu zijn er wel meer witte hiphoppers, die hier geen problemen mee krijgen, maar zij is ook nog een meisje, en ze slaagt er niet in om de vereiste street credibility uit te stralen.

De haat en hoon, en daarna de ommezwaai, zijn niet nieuw voor Famke Louise

Ook haar lichaam was onderdeel van kritiek. Omdat ze slank is, voldoet zij niet aan het voluptueuze schoonheidsideaal in de urban cultuur. „Plank” is een terugkerend scheldwoord voor haar: „Ga terug naar de Gamma.” Sindsdien werkt ze aan het vergroten van haar billen in de sportschool. Over haar borsten, zei ze in de Volkskrant: „Ik blijf mezelf zo fotograferen want ik ben niet de enige in Nederland met kleine borsten, snap je? Sommige mensen worden daar serieus om gepest dus als ik dat gewoon laat zien, maakt dat hun misschien ook sterker.”

Ook deze haatgolf kon zij in haar voordeel ombuigen. Belangrijk hiervoor was de vierdelige Videoland-documentaire Famke Lousie uit 2018. Regisseur Elza Jo Tratlehner portretteert haar als een hardwerkend meisje dat leed heeft gekend: ze zat in een abusieve relatie en verloor jong haar vader. Maar ze is in de film ook een sterke vrouw, die altijd doorzet, ook al wordt ze op de kop gezeten door de mannen. Met haar kenmerkende onbewogen gezichtsuitdrukking en dictie leest ze in de film wat haatberichten voor. Haar managers zeggen dat hun sterretje zeer veel begeleiding nodig heeft. Op het eind van de documentaire ontslaat ze de twee mannen. Voortaan kan ze het zelf wel af.

Famke Louise gaat vaak onderuit. Maar ze staat weer op, probeert de uitlachers die haar omringen te negeren, en is altijd bereid om haar leven te beteren. Het roer kan nog zesmaal om. En het werkt: veel meisjes herkennen zich in Famke Louise, juist omdat ze gepest wordt en toch eigenzinnig doorgaat. En omdat ze eerlijk en openlijk blunders maakt, zichzelf even openlijk verontschuldigt, en leert van haar fouten. Na de ergernis volgt daarom toch altijd weer de ontwapening. Zoals ze zei tegen haar volgers: „Ik wil mijn groei met jullie delen.”