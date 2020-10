Een middagje prijsschieten voor Sparta en AZ in een leeg Kasteel

Aan sommige tradities moet je niet tornen. Maar zonder meezingende oer-Rotterdammers slaat de ‘Sparta Marsch’ dood als een fanfare in een verlaten straat. „Het lijkt hier wel een crematie”, verzucht tv-presentator Hans Kraaij jr., als hij de tribune betreedt.

Het is zondagmiddag half drie. Een klassiek voetbaltijdstip, voor een eredivisiewedstrijd die allesbehalve klassiek is: Sparta-AZ. Wie erbij mag zijn, probeert zo normaal mogelijk zijn werk te doen; op het veld, in de dug-out, in een fluorescerende jas bij de stadionpoorten of achter een camera, kladblok of microfoon op de perstribune. Wie er niet bij mag zijn, wordt node gemist voor de sfeer.

Terwijl Sparta zijn aanhang goed had kunnen gebruiken. Het elftal van coach Henk Fraser verloor vorige week met 4-0 bij PEC en staat puntloos onderaan, zonder een goal te hebben gemaakt. Beoogd doelpuntenmaker Lennart Thy scoorde zelfs in oefenduels niet.

AZ hapert ook. Na twee gelijke spelen mocht je gerust van een valse start spreken, zei trainer Arne Slot vorige week. Des te beter voor hem dat ze bij Sparta niet hun dag lijken te hebben. Het is alsof om half drie het prijsschieten is begonnen. Na negen minuten scoort Zakaria Aboukhlal, gevolgd door Dani de Wit binnen het kwartier.

Weer vijf minuten later ziet verdediger Bart Vriends Aboukhlal volledig over het hoofd: 0-3. Sparta-trainer Fraser neemt niet eens meer de moeite zijn hoofd te schudden. Roerloos zit hij tussen zijn assistenten, die nog wel hun armen ten hemel heffen, uit verbazing over wat zich voor hun ogen afspeelt.

Perplex

Henk van Stee oogt al net zo perplex. Terwijl hij voor de aftrap nog met een brede glimlach de komst van aanvaller Mario Engels (ex-Roda) aankondigde bij Fox Sports, zit de technisch directeur van Sparta nu overdonderd in zijn businessstoel, een van de acht die er deze middag worden bezet door de in pak gestoken bestuurders van beide clubs. En dan raakt Van Stee waarschijnlijk ook nog Sparta’s beste speler Abdou Harroui kwijt aan FC Groningen. Waar moet het heen met dit Sparta?

„Snel terug naar Tilburg”, roept de commentator van RTV Rijnmond in zijn microfoon. „Daar is het wél spannend.”

Conclusie in de rust: het had ook 0-6 kunnen staan. Fraser vertelde de spelers van Sparta dat ze allemaal voor „lul” zouden staan als ze in de tweede helft de schade niet zouden beperken, blijkt uit de interviews achteraf.

AZ lijkt juist weer de sprankelende ploeg te zijn van het voorbije seizoen. Hoewel? Als doelman Marco Bizot na een uur een indirecte vrije trap veroorzaakt, is het eerste barstje een feit. Ach joh, zie je de AZ-spelers denken na de 1-4 van Harroui, één tegentreffer moet kunnen.

Het serieuze is er vanaf bij AZ. Terwijl Sparta onbevreesd voetbalt, zonder schroom, omdat het gevoelsmatig toch al heeft gefaald. En dat loont. Na 65 minuten valt een zondagsschot van invaller Dirk Abels pardoes binnen. Het kan nog.

De bravoure bij AZ is verdwenen. Spelers worden stiller. Het eiland waar de spitsen van Sparta de eerste helft op hadden gestaan, is nu het eenzame domein van AZ-aanvaller Myron Boadu. Die kon je in de eerste helft nog horen schateren, juichen en vloeken, maar nu wacht hij vergeefs op aanvoer van elders.

Zou het dan toch gaan gebeuren?

Dan, de 85ste minuut. Verdediger Aaron Meijers van Sparta nadert het doel. Wipt de bal over. Waarna hij ondersteboven wordt gelopen door Bizot. Sparta krijgt een strafschop, Bizot moet inrukken wegens zijn tweede gele kaart. Zou het dan toch gaan gebeuren?

85 minuten zijn er gespeeld als de bal tegen de touwen ploft. Via Thy, de spits die zichzelf verlost voelt van alle cynische opmerkingen dat Sparta een niet trefzekere doelpuntenmaker zou hebben aangetrokken. „En wij maar klagen dat Sparta geen scorend vermogen heeft”, analyseert de verslaggever van RTV Rijnmond voor zijn meer dan dertigduizend luisteraars.

Terwijl het twee uur eerder nog leek te spoken op Het Kasteel, is er nu iets van opwinding voelbaar. Zeker op de bank van Sparta, waar terneergeslagen trainers en reservespelers weer tot leven zijn gekomen. Ze voelen het, dat het kan, die vierde goal.

De spelers moeten dat ook voelen. Ze knokken en ze knokken, en warempel, daar is-ie dan. Afkomstig van de linkervoet van de brutale, ietwat slungelige invaller Sven Mijnans. In de rust werd hij een verloren thuiswedstrijd ingestuurd, en nu, in de negentigste minuut, schuift hij de gelijkmaker binnen.

„Jaaaaaaaaa”, klinkt het uit de hoek van RTV Rijnmond. Technisch directeur Max Huiberts van AZ staat meteen op en schuifelt met zijn jas over zijn arm de tribune af. Weer geen drie punten.

Bij Fox Sports zegt trainer Slot even later tegen Hans Kraaij jr. dat het makkelijk is om een team te zijn als het goed gaat, maar dat het nu de vraag is hoe de spelersgroep het bittere gelijkspel verwerkt. „We moeten laten zien dat we tot meer in staat zijn.”

De morele winnaar van deze ongewone voetbalmiddag laat zich raden. Het was sinds 1969 niet gebeurd dat een club na een 4-0 achterstand terugkwam tot 4-4. Sparta lukte het.