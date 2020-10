Duizenden betogers op de been in Wit-Russische hoofdstad

Tienduizenden mensen hebben zondag meegelopen in een grote betoging in het centrum van de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Dat meldt persbureau DPA. Het is het achtste weekend op rij dat er wordt gedemonstreerd tegen president Loekasjenko, wiens aftreden wordt geëist na zijn vermeende fraude bij de presidentsverkiezingen in augustus. Op sociale media is te zien hoe een lange stoet door de hoofdstad trekt.

Bij de betogingen zondag droegen demonstranten foto’s van de mensen die de afgelopen weken zijn opgepakt bij het protesteren. De afgelopen weken werden honderden betogers gearresteerd door ordetroepen. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen het regime van Loekasjenko van het martelen van deze gevangenen. Ook op zondag werden er mensen opgepakt door de aanwezige politie. Ook het leger is aanwezig bij de protesten in Minsk. Het Onafhankelijkheidsplein en Onafhankelijkheidspaleis zijn afgezet met legervoertuigen en er werden waterkannonnen gebruikt om de menigte uit elkaar te drijven.

Ondanks de arrestaties en het hardhandige optreden van de Wit-Russische ordetroepen gaan demonstraties in Wit-Rusland al weken door. Nadat president Loekasjenko claimde de presidentsverkiezingen met 80 procent van de stemmen te hebben gewonnen, terwijl oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja er in onafhankelijke peilingen veel beter voor stond, gingen Wit-Russen overal in het land de straat op om te demonstreren tegen Loekasjenko, die al 26 jaar aan de macht is.