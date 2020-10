‘Dode en gewonden bij raketaanval op Azerbeidzjaanse stad’

Azerbeidzjan heeft Armenië er zondag van beschuldigd een raketaanval uit te hebben gevoerd op Ganja, de tweede grootste stad van Azerbeidzjan. Daarbij is volgens Azerbeidzjan een burgerdode gevallen en zijn nog eens vier burgers gewond geraakt. Armenië ontkent zijn buurland bestookt te hebben met explosieven „van wat voor soort dan ook”. Ondertussen zegt de leider van Nagorno-Karabach – de betwiste Armeense enclave in Azerbeidzjan – inderdaad een militaire luchthaven in Ganja te hebben beschoten, maar zouden ze zijn gestopt „om burgerdoden te voorkomen”. Dat meldt persbureau Reuters.

Ter vergelding wil Azerbeidzjan nu Armeense militaire doelen gaan vernietigen, zo heeft de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev zondag verklaard. Dat zou een directe oorlog tussen de twee landen betekenen. Tot nu toe werd hoofdzakelijk gevochten tussen Nagorno-Karabach en Azerbeidzjan. Het bestuur van Nagorno-Karabach, waar de meerderheid van de inwoners Armeens is, wordt wel gesteund door Armenië.

De Armeense enclave Nagorno-Karabach

Turkse steun

Afgelopen week zijn er al honderden dodelijke slachtoffers gevallen, alhoewel het precieze aantal onmogelijk is vast te stellen, stelt Reuters. Beide zijden beschuldigen elkaar van het doden van burgers. Armenië stelt dat de hoofdstad van de enclave, Stepanakert, dit weekend vanuit de lucht werd gebombardeerd, wat Azerbeidzjan ontkent.

Een direct conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan kan erg bloedig worden. Azerbeidzjan wordt gesteund door Turkije, die de aanval op Ganja al heeft veroordeeld. De militair sterke noorderbuur Rusland heeft ondertussen sterke militaire banden met Armenië. Maar Rusland heeft ook nauwe betrekkingen met Azerbeidzjan en exporteert onder andere olie via Bakoe.