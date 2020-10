Dirigent Perruchon zet het NedPho op de schildersezel

Klassiek Javier Perianes (piano) & Nederlands Philharmonisch Orkest o.l.v. Adrien Perruchon. Muziek van Debussy, Ravel en De Falla. Gehoord: 3/10, Concertgebouw Amsterdam. ●●●●●

Muziek als schildering stond dit weekend op de lessenaars van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Eind achttiende eeuw begon in de kunst de zoektocht naar kleur en haar wezen. Het was een fascinatie die ook componisten als Debussy en Ravel in haar ban had. Zij op hun beurt beïnvloedden weer de Spanjaard De Falla, toen hij als jonge dertiger zeven jaar in Parijs verbleef.

In zijn Prélude à l’après-midi d’un faune verklankte Debussy een gedicht van Mallarmé over een faun – half mens, half bok – liggend in de middagzon met geile dromen over nimfen. De noten ademen een warmte en sensualiteit, die dirigent Adrien Perruchon niet in het orkest wist op te roepen. Alsof hij in een net te lage versnelling zat, waardoor een zekere hoekigheid de plek opeiste van de betovering in een andere en mysterieuze wereld te verkeren.

Mozart vond dat muziek moet vloeien als olie. Daar kun je tegenwoordig wel over twisten, maar wat betreft Debussy’s Faun kreeg hij postuum zeker gelijk. Dat lome wiegen maakt dat stuk zo onweerstaanbaar betoverend. Die stroeve start wisten Perruchon en het NedPho in het volgende uur krachtig uit met De Falla’s Noches en los jardines de España en Ravels Ma Mère l’Oye.

Pianist Javier Perianes speelt De Falla’s Vuurdans die hij ook als toegift deed in Amsterdam:

In de nachtelijke tuinen van Spanje soleerde pianist Javier Perianes, al versmelt zijn partij vaak met het orkest. De symfonische impressies, zoals De Falla deze vaak opzwepende nocturnes noemde, doen denken aan de schilderijen van Joan Miró: speels vervreemdend. Hier liet Perruchon de operateske kwaliteiten van het orkest opbloeien, met intense spanningsbogen. De ruimtelijke corona-opstelling van de koperblazers vergrootte De Falla’s tuinen tot duistere oerwouden waar raadselachtige wezens dansten en de vleugel fladderde.

In Ravels Sprookjes van moeder de Gans schetsten de strijkers de sfeer waarin de houtblazers ronddwaalden als Doornroosje, Klein Duimpje, Laideronette, Belle en het Beest. En ontvouwden Perruchon en het orkest in het slotakkoord een indrukwekkend panorama over Ravels tovertuin. Zo eindigde de avond in een vertoon van klankkleuren.