De moord op de Roche-aux-Faucons, langs het parcours van Luik-Bastenaken-Luik

In het verlaten Ardennengehucht Hony, aan de voet van de klim waar de voorjaars- maar door corona najaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik zou moeten ontploffen, heeft een stel dat hier nog niet zo lang geleden is komen wonen over het trieste lot van de oude vrouw gehoord. Natuurlijk, zulk nieuws gaat ook tussen de heuvels van mond tot mond. Triest dat het zo met haar heeft moeten aflopen. Waar woonde ze precies, waar is het gebeurd? Ergens boven, voorbij de top van de Côte de la Roche-aux-Faucons.

Dat is vanuit Hony nog 1,3 kilometer, staat op een bord aan de Avenue d’Eglise, die meteen steil omhoogknikt en naar rechts afbuigt. De klim zit pas sinds 2008 in het parcours en zorgde tot vorig jaar zelden voor vermaak. Omdat de renners daarna nog over de Côte de Saint-Nicolas moesten, die door de Italiaanse wijk van Luik voert. Dáár werd vaak de beslissende aanval geplaatst, met de finish binnen bereik. Maar dat scenario werd te voorspelbaar. De organisatie verplaatste de finish, waardoor de Roche-aux-Faucons de slotklim werd.

Hevig hijgend

Aldus veranderde de Avenue d’Eglise, die overloopt in de Rue d’Avister, in een wieleroord, waar amateurs zonder elektrische hulp in de trapas hevig hijgend naar boven ploeteren, en waar deze druilerige zondag een kille najaarswind de kastanjebomen van hun gerafelde bladeren ontdoet. Esdoorns laten het helikoptertjes regenen, en de lucht dreigt zoals het hoort in oktober, in de Ardennen. Door het Ourthedal echoot de roep van een torenvalk.

De bermen liggen bezaaid met blikjes cola en bier, pakjes sigaretten. Rijtjeshuizen gaan over in een villawijk, met schuren vol haardhout die winterklaar zijn. Voor behaaglijkheid moet je binnen zijn.

De Valkenberg vlakt even af. Daar staan vier campers en vier auto’s geparkeerd, naast een weiland met grazende koeien. Hier posteren zich de diehardwielerfans; twee maten uit Wallonië en een derde komt met een krat Jupiler aangelopen, en verzwikt daarbij zijn enkel. Een Brits tweetal verschanst zich in een blauwe Volkswagenbus. Het is maar twaalf graden. De Franse broers Gérard (63) en Patrick Ravel (59) rijden de hele oktobermaand achter het peloton aan. Vive la course! Geen van hen heeft een benul van wat zich eind juni een paar kilometer verderop heeft afgespeeld. Hun blikken zijn gefixeerd op het scherm van hun telefoon, waarop ze zien hoe Greg Van Avermaet ten val komt, en Adam Yates ook. Ze moeten opgeven.

De Valkenberg is aan de top nog niet voorbij. Een asfaltweg met herfstgebladerte loopt even naar beneden en kronkelt daarna weer omhoog door het Ardennenlandschap als de Rue de la Roche aux Faucons. Een heerschap van eind vijftig met hond vertelt daar dat de oude vrouw even voorbij de Valkenrots woonde, pal aan het parcours van Luik-Bastenaken-Luik. Het is de eerste rechts na het bekende uitkijkpunt. Aldaar ligt een onverhard pad met keien als knikkers. Het gaat om het laatste chalet aan de linkerkant.

Drève Sainte Anne 100, het adres van de vermoorde professor. Foto Dennis Boxhoorn

Drève Sainte Anne nummer 100 ligt afgezonderd van de rest van de vrijstaande huizen, verscholen tussen hoge bomen. Vanaf de voortuin kun je de renners perfect zien aankomen op de beklimming waar vermoedelijk de beslissing in de koers zal vallen. Aan de linkerkant van de oprit hangt een stuk blauw-wit lint. Er staat ‘politie’ op. Het zijn de overblijfselen van een plaats delict.

Drie maanden geleden, op 22 juni, werd de slaperige gemeente opgeschrikt door de moord op de 89-jarige Hiên Crahay, een voormalig professor in de filosofie aan de universiteiten van Leuven en Luik. Ze woonde alleen in het chalet, dat aan een bos grenst. Er staat geen hek voor de oprit. Haar zoon kreeg haar een aantal dagen telefonisch niet te pakken en toen hij poolshoogte ging nemen, trof hij haar dood aan. Haar auto was gestolen bovendien. Een paar dagen later werd een verdachte op de snelweg in de auto opgepakt. De 49-jarige man zou al eens negen jaar in de gevangenis hebben gezeten wegens gewelddadige overvallen. Het onderzoek naar hem loopt nog altijd. Hij wordt verdacht van roofmoord.

Buurtbewoners die langs het parcours in hun tuinen wachten tot de hoofdrolspelers van de 106de editie van Luik-Bastenaken-Luik passeren, willen weinig over de zaak loslaten. Bij huisnummer 50 heeft een man gehoord dat de dader geen vaste woon- of verblijfplaats had. Hij zegt dat de moord de buurt flink op z’n kop heeft gezet. Het echtpaar bij huisnummer 86 dat nog even een rondje gaat maken op de mountainbike, zegt dat er de afgelopen vijfentwintig jaar drie keer bij hen is ingebroken. Bang zijn ze na de moord niet. Ze vinden het vooral een bizar verhaal. Het is hier veilig. En stil.

Klapperende wieken

Klapperende wieken om kwart voor vijf. Tweehonderd meter van de plek waar mevrouw Crahay werd vermoord staan elf toeschouwers met hun telefoons klaar om wielrenners te filmen. Er trekt eerst een zwerm motoren en volgwagens voorbij, en dan komen vijf koplopers door de bocht. Julian Alaphilippe kijkt in zijn regenboogtrui nerveus over zijn rechterschouder.

Terwijl ze zich richting Luik storten en daarachter plukjes verslagen renners met gepijnigde gezichten voorbijtrekken, begint een ronde vrouw in een groen fleecevest op het keienpad te vertellen over wat ze van de moord weet, haar man ernaast. Het zijn de buren van mevrouw Crahay. Ze willen hun naam niet geven, wel hun leeftijd. Zij is 60, hij 59. „De moord was een schok voor ons”, vertelt de vrouw. „Ze kwam die avond thuis, en de dader was al binnen. We wonen hier afgelegen. De meeste van ons hebben een waakhond. Dat geeft een veilig gevoel. Maar zij niet. We hebben niets gehoord. Het is zo bizar.” Ze was op de verkeerde plek op het verkeerde moment, zegt haar man. „Vermoord door een gek.”

Op het moment dat hij dat zegt, drukt Primoz Roglic zijn voorwiel over de finishlijn in Luik. Een paar banddiktes voor Alaphilippe, die dacht dat de buit opnieuw binnen was.

De realiteit is weerbarstig.