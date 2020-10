De experimentele behandeling van Donald Trump

Donald Trump werd overgebracht naar het het militaire ziekenhuis Walter Reed Army omdat het zuurstofgehalte in zijn bloed vrijdagochtend „pijlsnel” was gedaald. Dat zei de stafchef van het Witte Huis, Mark Meadows, zondag tegen CNN. Trump werd direct behandeld. Waaruit bestaat de experimentele behandeling van president Donald Trump? 8 gram REGN-COV2, een dosis van een experimentele ‘antilichamen-cocktail’ van farmabedrijf Regeneron. Het is een mengsel met twee antistoffen tegen het coronavirus die zijn gemaakt door genetisch gemodificeerde muizen. Die antilichamen kunnen coronavirusdeeltjes neutraliseren door zich te binden aan het virus en zo te voorkomen dat die een cel binnendringt.

De werkzaamheid van de cocktail staat nog niet vast. De eerste testresultaten zijn nog niet in een wetenschappelijke publicatie verschenen, maar al wel aan media en investeerders gepresenteerd. Daaruit bleek dat het middel bij een deel van de 275 proefpersonen het aantal virusdeeltjes [de viral load] verminderde. Dat effect was alleen meetbaar bij mensen die zelf geen antilichamen produceerden. Ook lijkt de cocktail bij die groep symptomen te verlichten en de hersteltijd te verkorten. Het middel tot nu toe alleen nog getest op mensen die niet in het ziekenhuis belandden. Bovendien was de gemiddelde leeftijd van proefpersonen 44. De president is 74. Regeneron wil de studie uitbreiden naar 2.000 proefpersonen.

Zeventig middelen

REGN-COV2 is niet het enige antilichamenmiddel dat nu onderzocht wordt, er zijn er nog zo’n zeventig in de maak. Wel waren de lijntjes naar Regeneron kort: de CEO van het bedrijf is volgens The New York Times al jaren een bekende van Trump en hij was lid van een van zijn golfclubs.

Virusremmer Remdesivir, waarvan Trump zaterdagavond zijn tweede dosis kreeg, is een experimenteel middel dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor ebola. Niet lang na het uitbreken van de coronapandemie werd het uit de kast getrokken als potentieel medicijn. In Europa werd het in juni zelfs als eerste medicijn goedgekeurd voor noodgebruik tegen Covid-19. Een wondermiddel is het niet: Remdesivir kan ervoor zorgen dat een patiënt een paar dagen eerder uit het ziekenhuis komt, en verminderd de kans op overlijden met een paar procent.

Naast de nieuwste medicijnen krijgt Trump ook een aantal veelvoorkomende supplementen: zink, vitamine D, maagzuurremmer famotidine, slaaphormoon melatonine en aspirine. Het is op dit moment onduidelijk of Trump op enige moment extra zuurstof toegediend heeft gekregen.

