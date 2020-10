Vertrouwen in voortbestaan bedrijf toegenomen sinds juni

In vrijwel alle bedrijfstakken is sinds juni het vertrouwen van ondernemers in een voorlopig voortbestaan van hun bedrijf toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Met name in de onroerendgoedsector ligt het vertrouwen hoog: 78 procent van de bedrijven in deze sector verwachtte in september nog zeker een jaar te bestaan.

In de horecasector ligt het vertrouwen met 43 procent van de ondernemers het laagst. Wel is dat vertrouwen flink toegenomen, in juni verwachtte slechts een kwart van de ondernemers het nog een jaar vol te kunnen houden. In de meeste bedrijfstakken zijn er daarnaast relatief weinig ontslagen gevallen sinds het begin van de coronacrisis.

De inzet van flexibel inzetbare medewerkers zoals uitzendkrachten en ZZP’ers is wel afgenomen. In de cultuur, sport en recreatiesector werden er 60 procent minder uitzendkrachten ingezet. Ook in de horeca werd er fors minder gebruik gemaakt van deze flexibele medewerkers.