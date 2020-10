Voetballen zonder kleedkamer en een theatervoorstelling zonder nazit

Horeca om 22 uur dicht, geen ouders meer langs de sportvelden en het dwingende advies om mondkapjes te dragen in publiektoegankelijke ruimtes; van een lockdown is geen sprake, maar het dagelijks leven in Nederland ziet er anders uit. Hoe brachten Nederlanders hun zaterdag zo normaal mogelijk door. NRC trok het land in.

Zaterdag 8.45 u. Sportvereniging S.V. Westfriezen in Zwaag.

Fieeeeettttt. De scheidsrechter in Zwaag fluit het schelle startsignaal van een voetbalwedstrijd die eigenlijk niet door zou gaan. Op het veld: de meisjes van S.V. Westfriezen tegen de Amsterdamse club WV-HEDW.

Een paar dagen eerder, op woensdagavond, meldde één van de Amsterdamse ouders in de WhatsAppgroep dat de competitiewedstrijd zaterdag op het veld van WV-HEDW zou worden afgelast. Een aantal ouders van de Westfriezen durfde niet naar Amsterdam te komen. ‘Het team is niet compleet.’ Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen, zeiden ze. Kunnen we dan niet die kant op, stelde iemand voor.

Dus regelde betrokken vrijwilliger Piet Roos van de Westfriezen, die dit ook niet had zien aankomen, dat de Amsterdammers hun kant op konden komen. Op een vroeger tijdstip dan hij de wedstrijden idealiter inplant, was er nog een veld vrij. Want ouders en kinderen die zo vroeg voor de sport op moeten staan, dat „vind ik nogal wat”, vertelt hij.

Andere gevallen van verzette of afgelasten wedstrijden om corona-angst zijn bij de voorzitter van S.V. Westfriezen, Patrick Besseling, niet bekend. Dat komt ook, zegt hij, doordat de jongenscompetities vaak dichter bij huis zijn – zij hoeven niet voor een voetbalwedstrijd naar Amsterdam. „Er meer jongensteams dan meisjesteams, vandaar.”

Pauze in Zwaag. 0-3. In de persconferentie zei Mark Rutte maandag dat publiek bij sportwedstrijden niet meer is toegestaan. Slechts carpoolende ouders, het liefst zo min mogelijk, en drie begeleiders mogen nog met het uit-team mee.

Voetbalmoeder Saskia Herwijer: „Nu staan wij als Amsterdammers hier, in plaats van een paar ouders bij ons. Eigenlijk is het een soortgelijke situatie.” Met de nek worden de Amsterdamse ouders langs de lijn in elk geval niet aan gekeken. „We zijn hartelijk ontvangen, met koffie.”

Voetbalvader Sven Smit: „Maar dit is geen structurele oplossing.”

Piet Roos: „Zo veel velden zijn er ook niet vrij.” De thuisploeg moet het vandaag zonder kleedkamer doen.

Bij de poort van S.V. Westfriezen staan ouders van de thuisploeg op hun kinderen te wachten. Dat hebben ze zelfs in coronatijd nog niet meegemaakt. Of iedereen zich aan de regels houdt? „Probeerders zijn er altijd, maar vandaag heb ik ze nog niet gezien”, zegt de parkeerwacht. Als de ‘probeerders’ komen, en dat ze komen weet hij zeker, heeft de parkeerwacht al een instructie klaar. Op een plechtige toon zal hij dan zeggen: „Meneer, ik ga u naar huiswaarts sturen.”

Zaterdag 10.30u. Supermarkt in Enkhuizen

Half elf, de weekendboodschappen in Enkhuizen, vijftien kilometer verderop. Mevrouw Van der Anker is een oorlogskind, zegt ze, en „oorlogskinderen kunnen geestelijk heel veel aan”. Ze heeft halflang grijs haar en sierlijke ringen in haar oren. Met de boodschappen in haar hand vertelt ze over hoe haar moeder in de hongerwinter zwanger van haar was. „Ze had helemaal geen reserves.” Mevrouw Van der Anker zegt dat ze daarom heel haar leven al last van haar longen heeft. Maar ze gaat in coronatijden wel naar de supermarkt, want ze leerde ook dat je in angst niet kunt leven, al lijkt de jongere generatie dat niet altijd te begrijpen.

Wie je ook aanspreekt, blijft staan en wil over de coronamaatregelen praten. Mensen vertellen openhartig hoe de maatregelen hun leven weer platlegden. Dat de maatregelen zo rechtlijnig zijn dat ze willekeurig voelen. Of juist dat Rutte onrechtlijnig is. Gemeenteambtenaar Wilma Vreeker, die in de Deen in Enkhuizen door het draairek met wenskaarten zoekt: „Nu heeft niet iedereen in de supermarkt een mondkapje op. Ze zouden het moeten verplichten. Dat is het tenminste duidelijk.”

Maar over de coronamaatregelen zegt bijna iedereen: „Het is wat het is.” En ouderen voegen daar soms aan toe: „Als het mijn tijd is, is het mijn tijd.” Of zoals mevrouw Van der Anker zegt: „Als ik moet hemelen, ga ik hemelen.

De karretjes van de Deen-supermarkt in Enkhuizen worden voortdurend ontsmet. Het personeel draagt een mondmasker. Foto Simon Lenskens

In de Deen-supermarkt in Enkhuizen is het mondkapje een nieuw verschijnsel. Een dag eerder, op vrijdagmiddag, zetten de vakkenvullers en kassamedewerkers ze voor het eerst op. Blauwe wegwerpexemplaren omdat de sjiekere variant vanuit de Deen nog geleverd moet worden. Westfriezen zijn stug, misschien duurt het even voordat iedereen er een draagt, maar door groepsdruk willen ze aan hun klanten laten zien dat een mondmasker gewenst is, leggen supermarktmanager Nando Boots en assistent supermarktmanager Koen van Puffelen uit. Vandaag wordt niemand nog aangesproken.

Zaterdag 12.00 u. Batavia Stad Fashion Outlet in Lelystad

„Zo, meneer en mevrouw zijn lekker de winkels aan het leegkopen. En dan kijk ik vooral naar mevrouw”, zegt de bevlogen ober van het Fashion Café, naast de ingang van Batavia Stad Fashion Outlet in Lelystad, het grootste winkelcentrum van Nederland. Het is lunchtijd, gasten bestellen broodjes kroket en croque monsieurs.

„Winkelen”, zei Rutte maandag op de persconferentie, „is geen uitje, doe het alleen.”

Stelletjes, vriendinnen en gezinnen met jonge kinderen schuifelen voorbij, langs de etalages van de honderdvijftig winkels, vooral van kledingmerken. De straten zijn ruim en afstand houden is wel mogelijk, maar sommige mensen lijken wel vergeten dat dat de bedoeling is. Voor de winkels van Nike, Levi’s en Adidas staan rijen.

Wie heeft er, middenin de tweede golf, zin om rond te lopen op een plek die juist als winkeluitje is bedacht?

„Ik niet”, zegt Marco Cornelis. De dertiger staat met een pluizige pomeriaan in zijn armen te wachten voor de Only. Hij is met zijn vriendin meegekomen.

„Wat Rutte zegt, zal me een worst wezen”, zegt Brenda uit Apeldoorn. Ze lacht. „Ik denk ook niet dat Rutte braaf op de bank zit.” Haar Metallica-mondkapje bungelt aan haar oor. Door ‘dat ding’ voelt ze zich wel veilig. Ze zijn voor haar man Michael naar Lelystad gereden.

Michael: „Ik wilde kijken bij Scotch en Soda.” Hij laat zijn overhemd zien. Ook van het merk. De outletwinkel viel hem tegen.

Brenda lacht weer: „Ik heb sowieso niets met merken.”

Als hij dit had geweten, zegt Marco, was hij niet naar Batavia Stad gekomen. Maar tijdens de eerste coronagolf was hij er ook, en toen was het echt heel rustig. „Er waren misschien maar tien mensen.” Zijn vriendin komt met lege handen de Only uitwandelen. „Als je de eerste golf hebt overleefd”, zegt zijn ze, „word je wat naïever.”

Winkelend publiek in Batavia Stad Fashion Outlet in Lelystad. Foto Simon Lenskens

Zaterdag 16.00u. Gelredome-stadion, Arnhem.

Het duurt nog een half uur voor de wedstrijd Vitesse-Heracles begint. Normaal gesproken zou het plein rondom het Gelredome-stadion een kluwen van mensen en auto’s bevatten. Nu is het grijs, nat en verlaten. Geen publiek, omdat de aangescherpte coronamaatregelen geen toeschouwers bij sportwedstrijden toestaan.

Op de parkeerplaats staan de BMW’s van de Vitesse-ploeg, de spelersbus van Heracles en wat regiewagens. Een handvol bestuursleden mag naar binnen en nog wat fotografen en pers. Dat was het.

Bij een gewone thuiswedstrijd staan minstens dertig beveiligers buiten het stadion om het publiek te begeleiden; nu kunnen ze het met z’n vijven af. Een politiebusje draait voor de vorm wat rondjes door de stromende regen, op zoek naar verdwaalde supporters. Met dit weer wil niemand buiten zijn, zegt de Vitesse-steward die de wacht houdt bij de zijingang.

Corona is geen ver-van-mijn-bed-show in het Gelredome; de Vitesse-staf had onlangs te kampen met acht besmettingen, waaronder hoofdtrainer Thomas Letsch. Naast het stadion is een corona-teststraat aangelegd, die deze zaterdagmiddag gesloten is.

De Vitesse-supporters blijven met tegenzin thuis. Op Facebook constateren ze dat ‘hooligans’ in Rotterdam en Tilburg het verknallen voor echte supporters die zich wel kunnen gedragen. De vorige thuiswedstrijd van Vitesse, tegen Sparta, gedroeg het publiek zich immers keurig.

Nu hangt in de Gelredome de surrealistische stilte van een oefenwedstrijd. Het eerste fluitsignaal hoor je zelfs buiten het stadion. Als Vitesse het eerste doelpunt scoort – het wordt uiteindelijk 3-0 - klinkt er geen klaterend applaus maar geklater van de regen op het Gelredome-dak.

Zaterdag 17.30u. Kermis van Nijmegen.

„Zwieren, zwaaien, we gaan draaien. Actie in de attractie!” De stem van Edwin Vader – de zevende generatie in een familie van kermishouders – galmt over het Nijmeegse kermisterrein. De karretjes van de Power Polyp hangen aan de armen van een mechanische inktvis en draaien rond, sneller en sneller.

Dit is een klassieke kermisattractie die klanten van alle leeftijden trekt, zegt Vader. De Polyp draait niet op een computerprogramma: hij bedient handmatig de knoppen, elke keer. „De kunst is niemand misselijk te laten worden en toch voor spektakel te zorgen.”

De kermis is dit jaar verplaatst, van het centrum van de stad naar de westelijke rand, bij Weurt. Er was in de stad te weinig ruimte om afstand te houden. Vader: „De kermis is een van die evenementen die wel veilig kan zijn: in de buitenlucht, met onderlinge afstand en een wandelend publiek.” Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, kwam vrijdag nog poolshoogte nemen en was tevreden. De attracties mogen in het weekeinde tot half twaalf open blijven en er wordt geen alcohol geschonken.

Omdat het niet echt storm loopt – vooral de regen zit dwars – draaien de armen van de Polyp nu ook met vier of vijf mensen erin. „Als het druk is wacht ik tot er een man of twintig in zit. Het vreet toch stroom, drie of vier minuten lang draaien. En dat kost geld.”

De kermisexploitanten proberen het seizoen zo lang mogelijk te rekken om de coronadip goed te maken. Breda en Bovenkarspel staan nog op programma. Maar de coronamaatregelen zijn in elke regio anders, verzucht Edwin Vader. „Sommige gemeenten willen dat al het kermispubliek zich van te voren registreert – dat kan bezoekers wel eens tegen staan. Het kan zijn dat ze het helemaal verbieden. Dan gaat de Power Polyp in de winterstalling.”

Zaterdag 18.30u. Nijmegen-centrum.

Het is niet makkelijk om in de stad nog op het laatste moment een eetadres te vinden. Alle restaurants zitten vol omdat er maximaal dertig mensen naar binnen kunnen. En het is topdrukte omdat de horeca al om tien uur dicht gaat.

Bij caférestaurant Eten en Drinken aan de Groesbeeksedwarsweg hangen de eters ook met de benen buiten. Gelukkig: de tot serre uitgebouwde parasol biedt plek aan de rokers en de laatkomers.

„Vergeleken met pre-corona hebben we maar een paar tafeltjes minder”, zegt Lotte Veenendaal als ze de bestelling opneemt. Ze opende vanmorgen om half negen al de deur. „Omdat we eerder dicht moeten gaan we nu ’s ochtends wat eerder open. Mensen blijven niet meer naborrelen.”

Dat borrelen was sowieso al minder de laatste tijd, omdat veel doordeweekse sociale activiteiten – zoals koren die nog een afzakkertje nemen na het zingen – zijn geschrapt.

Rieky Teunisen en Kees Ariaans hebben net gegeten. Sateh voor haar een roti voor hem. Ze hadden hun mondkapjes in de aanslag maar dat is niet nodig. De afstand tussen de tafeltjes is groot genoeg. Ze gaan nog regelmatig uit eten, ondanks corona. „Het is fijn als het allemaal een beetje door blijft gaan”, zegt Rieky. Kees knikt. „Alleen is onze hobby, bridgen, nu lastig omdat het op afstand moet. Te veel risico, al die grijze duiven dicht op elkaar.” „Je kunt ook bridgen via de computer maar dan mis ik toch het gezelschap. En bij het kaarten moet je ook het non-verbale gedrag kunnen lezen.”

Horecagelegenheden moeten om 22 uur de deuren sluiten Foto Ramon van Flymen/ANP

Zaterdag 20.00u. Concertgebouw De Vereeniging, Nijmegen

„Het hoeft niet. Maar als u in beweging bent, draag dan een mondkapje.” De meeste bezoekers van de Nijmeegse concertzaal De Vereeniging houden zich aan dat advies. Ze pakken een drankje, dat ze vanwege corona de zaal in mogen nemen. De nazit is deze zaterdagavond geschrapt, vanwege de aangescherpte maatregelen.

In de zaal zitten ongeveer zestig mensen in een ruime cirkel. Het hadden er meer mogen zijn, zegt evenementenbegeleider Irene Verkuijl. In de Vereeniging (normaal 1.400 bezoekers) zijn driehonderd mensen tegelijk toegestaan. De stadsschouwburg, aan de andere kant van het Keizer Karelplein, mag tweehonderd van de 940 plaatsen verkopen. Door de week worden de zalen een paar keer extra verhuurd, bijvoorbeeld aan de Radbouduniversiteit die hoorcolleges op veilige afstand wil houden.

Om acht uur begint de voorstelling Bright Side of Life, van theatermaker Bright Richards. „We leven in twee werkelijkheden, zegt Richards net voor hij op moet. „Mensen die zich weinig bij corona kunnen voorstellen en mensen die weten hoe hard deze ziekte kan toeslaan.” Hij behoort tot de laatste groep. „Ik heb zelf corona gehad, met milde klachten. Anderhalve dag koorts, toen was ik er vanaf. Maar een dierbare collega van mij is er echt ernstig ziek van geworden.”

Zijn voorstelling moest hij aanpassen: acteurs spelen met meer ruimte van elkaar, het publiek blijft op grotere afstand. De voorstelling is al een paar keer geannuleerd omdat er te veel mensen ziek waren of verkoudheidsklachten vertoonden.

Voor al zijn muzikanten heeft hij een reserve, en zelfs met vijf technici komt het voor dat er vier tegelijk niet kunnen. „Ik neem deze ziekte heel serieus”, zegt Richards. Pas als de voorstelling begint, gaat zijn mondkapje af.

