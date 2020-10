Vitesse wint thuis gemakkelijk van Heracles Almelo: 3-0

Vitesse heeft zaterdag in de eredivisie gemakkelijk gewonnen van Heracles Almelo. In de Gelredome versloeg de Arnhemse club de Almeloërs met 3-0. Daarmee staan de Arnhemmers voorlopig derde, met negen punten uit vier duels.

Heracles was in de vierde minuut nog dichtbij een voorsprong nadat Vitesse-verdediger Riechedly Bazoer een fout had gemaakt. Rai Vloet kon doorlopen richting het doel van Vitesse-keeper Remko Pasveer, maar mistte. Gaandeweg de eerste helft kreeg Vitesse meer controle over de wedstrijd. In de 34e minuut schoof Loïs Openda de bal in de verre hoek op aangeven van Matus Bero. Drie minuten later scoorde Oussama Darfalou na een prima aanval van Vitesse via Openda en Oussama Tannane.

Na de rust zorgde diezelfde Tannane voor de genadeklap met een schot in de verre hoek van het Heracles-doel: 3-0. De assist was van Darfalou, die de bal met zijn hoofd klaarlegde voor Tannane.

Het was de tweede verliespartij van de Almeloërs dit seizoen, die met vier punten nu elfde staan. Vitesse, geleid door de Duitse trainer Thomas Letsch, liet gedurende vier wedstrijden dit seizoen slechts één keer punten liggen, vorige week uit bij Ajax (2-1).

Later op de avond speelt VVV Venlo tegen ADO Den Haag en FC Twente tegen FC Emmen. De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle is afgelast vanwege meerdere coronabesmettingen bij RKC.