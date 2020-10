Hoe Trump naar sluiproutes zoekt om langer aan de macht te blijven

‘Dit zal niet meer goed komen”, zei Donald Trump dinsdag bij het eerste presidentiële debat. De vraag was hoe het staat met de integriteit van de verkiezingen van 3 november. Trump schrijft al maanden aan zijn aanhangers dat die „doorgestoken kaart” zijn, dat de Democraten hun stem „stelen” en dat stemmen per post – bittere noodzaak wegens de epidemie – per definitie zal leiden tot „ongekende verkiezingsfraude”.

Nu zei Trump in de aanloop naar de verkiezingen van 2016 precies hetzelfde. Toch is het ditmaal anders. De bijna vier jaar dat hij president is, heeft hij gebruikt om – samen met zijn bondgenoten in het Congres – sluiproutes te banen voor het geval de hoofdweg via de stembus doodloopt. Gedroeg Trumps zich in het debat als iemand die de zwevende kiezers in het midden hoopt te overtuigen? Hij viel zijn tegenstander voortdurend in de rede, mopperde op de moderator en schilderde de toestand in het land af in de schrilste kleuren, alsof niet hijzelf maar een ander de president is. Tenslotte weigerde hij gewapende Trump-gezinde milities op te roepen van geweld af te zien na de verkiezingen.

Wíl Trump de verkiezingen dan niet winnen? Ongetwijfeld wel, maar hij heeft een paar troeven verzameld die hij kan uitspelen indien dat in het stemlokaal niet lukt. Luister naar zijn herhaalde uitspraken, dat een nederlaag betekent dat er met de verkiezingen moet zijn geknoeid en dat hij niet bereid is de uitslag van de verkiezingen te erkennen als hij die „onduidelijk” of „oneerlijk” vindt.

Dun draadje

„Wantrouwen en chaos zaaien is een bewuste strategie”, zegt staatsrechtsgeleerde Kim Wehle van de universiteit van Baltimore door de telefoon. „Trump is er niet op uit Biden te verslaan. Hij is erop uit de structuur van de democratie te verslaan.” In het debat zei Trump dat het „maanden kan duren” voor er een verkiezingsuitslag is. Wehle zag het als een aanwijzing dat Trump een sluiproute naar de volgende vier jaar in het Witte Huis heeft ingeslagen. „De Amerikaanse democratie hangt aan een dun draadje op dit moment.”

Hoe zien de sluiproutes eruit? Voor de verkiezingen gaat het dan om het zoveel mogelijk begrenzen van het aantal kiezers tot alleen de groep die de eigen partij steunt. In staten waar ze aan de macht zijn beperken de Republikeinen het kiesrecht voor ex-gevangenen, sluiten ze stemlokalen en knokken ze tegen het stemmen-per-post. In Pennsylvania stelde de Republikeinse meerderheid deze week een ‘integriteitscommissie’ voor de verkiezingen in. Hierin bezetten de Republikeinen drie van de vijf zetels. De Democraten vrezen dat de commissie na de verkiezingen op zoek gaat naar een reden om de uitslag ongeldig te verklaren en haar 3-2 meerderheid zal gebruiken om de kiesmannen van Pennsylvania eenzijdig aan te wijzen.

Op dit moment heeft de Republikeinse Partij zo’n veertig rechtszaken lopen rond de stemprocedures, die verschillen per staat. Het argument van de Republikeinen is steeds: waakzaam zijn tegen verkiezingsfraude. Dat een en andermaal is aangetoond dat fraude in de VS minimaal is, wil er bij hen niet in. Het Republikeinse Nationaal Comité zal „tienduizenden” vrijwilligers het tellen van stemmen laten controleren. Elke vergissing, elke hapering zal worden bestempeld als fraude en als een reden tot een bezwaar of een juridische procedure.

Rechtszaken zijn altijd een deel van het instrumentarium van zakenman Trump geweest. Hoogtepunt: een rechtszaak tegen Deutsche Bank, toen die in 2008 na afloop van een termijn 330 miljoen geleende dollars terug eiste. Trump klaagde de bank aan wegens „wurgleningen” en schikte uiteindelijk.

Twee keer stemmen

Dat Trump aanstuurt op chaos na de verkiezingen, met een dan per definitie omstreden uitslag, blijkt uit zijn herhaalde uitspraken over de fraudegevoeligheid van een specifiek soort poststemmen (de andere soort, waarvan hijzelf gebruik heeft gemaakt, is volgens hem waterdicht). Het blijkt ook uit zijn oproep aan aanhangers om niet één, maar twéé keer te gaan stemmen, een keer per post en een keer in het stembureau om te zien of de procedures werken. Dat daarmee hun stemmen ongeldig zijn, dat zijzelf mogelijk strafbaar handelen, maakt niet uit.

Als de verkiezingen uitlopen op een patstelling, zal de rechter eraan te pas moeten komen. Dan helpt het allicht dat Trump als president een grote greep op het rechtssysteem heeft. Met dank aan de Republikeinse leider in de senaat heeft hij van de bijna 800 rechters aan de federale rechtbanken meer dan een kwart weten te benoemen. Rechtszaken over de uitslag zullen eindigen bij de federale rechtbanken en mogelijk bij het Hooggerechtshof. De spoedig verwachte benoeming van Amy Coney Barrett brengt de verhouding conservatief-progressief in het Supreme Court op 6-3.

Wie opmerkt dat het hof toch onpartijdig is en dat het niet uitmaakt van welke signatuur een rechter is, moet nog eens terugkijken naar de zaak ‘Bush v. Gore’ in 2000. Het presidentschap kwam destijds neer op een betwiste uitslag in de staat Florida. Het hof besliste na een maand dat het stemmen tellen moest worden gestaakt. De Republikein George W. Bush stond op dat moment iets voor en werd president. Aan het hof zaten vijf door Republikeinse en vier door Democratische presidenten benoemde rechters. De stemverhouding bij de uitspraak was 5-4.

Waakzaam

„Wilt u uw aanhang oproepen kalm te blijven zolang de uitslag van de verkiezingen er niet is”, vroeg de moderator van het debat dinsdag. Trump negeerde de vraag en zei dat zijn aanhangers vooral in de stembureaus moesten gaan kijken. Toen hem specifiek werd gevraagd of hij de Trump-gezinde milities wilde verzoeken zich niet te roeren („stand down”), zei Trump: „Proud Boys, stand back and stand by” – zet een stapje terug en blijf waakzaam.

Proud Boys, Patriot Prayer, Oath Keepers en dergelijke groepen, zijn zwaar gewapende milities die tijdens demonstraties met Trump-vlaggen rondlopen en beloven hem „te beschermen”. Meteen na het debat verspreidde een militieleider het bericht dat hij de boodschap had ontvangen: „Stand back and stand by, sir.” De Proud Boys lieten T-shirts drukken met de nieuwe leuze.

De sociale onrust die is ontstaan na de dood van George Floyd heeft Trump aangegrepen om zijn politieke tegenstanders voor opstandelingen uit te maken en zichzelf te bombarderen tot „uw president van law and order”. Volgens hem zijn de meeste demonstranten lid van Antifa, een los, extreem-links verband dat niet terugschrikt voor geweld. Toen Trump in het debat zei dat de Proud Boys waakzaam moesten blijven, voegde hij eraan toe: „Iemand moet toch iets doen aan Antifa en links, want dit is geen rechts, dit is een links probleem.”

Minister van Justitie, William Barr, heeft onlangs de openbaar aanklagers in het land gesuggereerd dat zij demonstranten die geweld gebruiken kunnen aanklagen wegens staatsgevaarlijke activiteiten of het beramen van een staatsgreep. Die aanduiding – sedition, opstand – kan ook relevant worden rond de verkiezingen. Als na een omstreden uitslag demonstraties plaatsvinden, kan elk incident reden zijn om van een opstand te spreken, en dat geeft de president het recht het leger in te zetten.

Trump hamert altijd (en niet helemaal naar waarheid) op de steun die hij onder militairen en agenten geniet. Hij heeft ze eerder ingezet tegen vreedzame demonstranten: toen hij een wandeling van het Witte Huis naar een nabijgelegen kerk wilde maken en alle demonstranten met geweld van de openbare weg werden verwijderd.

„Wilt u hier toezeggen dat u zichzelf pas tot overwinnaar zult uitroepen als alle stemmen zijn geteld, vroeg de debatmoderator dinsdag aan beide kandidaten. „Ik zal de uitslag accepteren”, zei Joe Biden. Donald Trump zei niks.

