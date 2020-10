Stormvloedkering houdt voor het eerst San Marcoplein droog

Venetië beleeft vandaag een historische dag. Noodweer in heel Noord-Italië, extra hoog water bij vloed, maar voor het eerst sinds decennia zijn het San Marcoplein en andere laaggelegen delen van de stad niet ondergelopen. De beweegbare stormvloedkering blijkt te werken.

Vorig jaar stond bij nog iets slechter weer het water bijna twee meter hoog op het San Marcoplein. Nu bleef het droog. Dit is een historische dag voor Venetië, zei de voorzitter van de winkeliersvereniging van het plein. De verantwoordelijken voor de beroemde basiliek van San Marco constateerden tevreden dat ze de pompen die klaar stonden, niet hoefden te gebruiken.

Decennialang is Venetië bij hoog water in het najaar ondergelopen. Dat heeft voor miljoenen euro schade veroorzaakt. Dit jaar is na jaren vertraging een beweegbare stormvloedkering in gebruik genomen: gele kleppen bij de drie doorgangen van de Adriatische Zee naar de lagune van Venetië, die omhoog gezet kunnen worden als overstromingen dreigen.

Overigens heeft het noodweer elders in het noorden van Italië een zware tol geëist. In de regio Piemonte, in het noordwesten, is een brandweerman overleden bij zware overstromingen. In de loop van de middag waren zestien personen zoek, mogelijke slachtoffers van de overstromingen. Die hebben er ook toe geleid dat bruggen zijn ingestort en belangrijke doorgaande wegen zijn afgesloten.