Sigrid Kaag kijkt niet angstvallig achterom

Ik wist niet dat beschaving ontroerend kon zijn, maar deze week raakte het me toch een paar keer. Woensdagochtend Radio 1 Journaal. Direct na de berichtgeving over de ordinaire publieke bekvechtpartij om het Amerikaans presidentschap volgt het nieuws dat er in België een regeerakkoord is gesloten tussen zeven politieke partijen. Ik had het goed gehoord. Zeven politieke partijen. Zestien maanden hadden ze onderhandeld, waarna collectief werd besloten dat het zogenoemde Vivaldi-akoord echt verre van gunstig was, maar het best haalbare gezien de omstandigheden. Het was in het landsbelang. De nieuwe premier De Croo, lijsttrekker van de zevende partij van het land, beloofde een ander soort politiek „met meer respect voor elkaar en andere meningen”. „We maken ze kapot” reageerde de Nieuw-Vlaams Alliantie (N-VA). Zoek de verschillen.

Zelfs het gesoebat rondom de mondkapjes deze week vond ik ergens vertrouwenwekkend. Rutte die zich plenair laat overtuigen door een Kamermeerderheid om uiteindelijk toch mondkapjes ‘dringend’ te adviseren, zonder dat er meteen een leger aan boa’s met opgeheven boeteboekje op half Nederland hoeft af te stormen. Een compromis. Op zijn Nederlands, en plein public bij elkaar gepolderd. Verre van optimaal, maar het best haalbare.

Sigrid Kaag ontroert me. Hoe ze eerst naar de persvoorlichter kijkt voordat ze enthousiast vertelt dat het niet de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken was met wie ze door de Haagse Schilderswijk liep, maar die van de Verenigde Naties. Ze houdt zich niet bezig met het haatzaaien van de blogs, ze kijkt niet angstvallig achterom wat de populisten er allemaal van vinden. Ze is de belichaming van Michelle Obama’s ‘When they go low, we go high’. De ultieme anti-populist. In al haar uitingen diplomatiek, beschaving ten top. En te midden van het nieuwe nationalisme, niveautje stroopwafel, blijft ze onverstoorbaar kosmopolitisch.

Ze krijgt verwijten niet volks te zijn, niet te weten wat er speelt, onderdeel te zijn van de elite. Ik blijf erbij: als diplomatie, beschaving en respect voor andersdenkenden elitair is, moet je het verwijt tot de elite te behoren niet zien als belediging maar als compliment.

Volg haar tijdslijnen en zie hoe ze zich te midden van een tweede golf blijft bezighouden met onderwerpen als mensenhandel en de psychosociale zorg in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Sinds lange tijd legt een minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking weer eens de nadruk op het tweede deel van haar takenpakket.

En die foto van Kaag-met-hoofddoek op bezoek bij de Iraanse president Rouhani die telkens terugkeert op haatzaaiblogs, fungeert voor mij niet als een ontmaskering maar eerder als herinnering dat er nog mensen bestaan die liever beleefd zijn en werken aan goede diplomatieke betrekkingen dan dat ze de luidruchtige islam-hatende Nederlandse minderheid geruststellen. Prioriteiten.

Kaag twittert over de sustainable development goals van de Verenigde Naties. Ik zocht ze nog eens op. Armoede de wereld uit. Honger de wereld uit. Elk kind schoon drinkwater. Werkgelegenheid, goede zorg, sterke instituties voor iedereen. Een betere wereld voor iedereen.

Het maakt een bijna archaïsche indruk in een tijd van groeiend nationalisme. Ik heb het dan niet alleen over de hernieuwde interesse van sommige politici voor sterke natiestaten, anti-immigratiesentimenten of de SP die van de euro af wil. Ik heb het ook over links-progressief Nederland dat zich steeds meer lijkt te bekommeren om de eigen identiteit, sekse, kleur, seksualiteit, of de eigen groep, stad, wijk en soms zelfs straat.

Ik maak me hier persoonlijk schuldig aan. Ik houd me ook te veel bezig met de hardrijders voor de deur. Ik kijk om me heen naar al mijn medestanders en vraag me onwillekeurig af: waarom hebben we ons zo teruggetrokken? Waarom maken we onze wereld zo klein?

Een mogelijk premierschap van Sigrid Kaag draagt de belofte in zich dat de Nederlandse politiek niet per se verder hoeft af te zakken naar volkser taal en gewoontes. Geen ‘bek houden en oprotten’-premier, maar iemand aan het roer die zich er niet voor excuseert intellectueler, belezener, wereldser te zijn. Ik hoop dat Nederland een land is dat dat kan waarderen.

