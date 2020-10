Het is weer tijd voor de griepprik. In de wachtrij bij de dokter staat een hoogbejaarde man anderhalve meter voor mij, leunend op zijn stok. De doktersassistente, gekleed in een maanpak, roept naar hem dat hij aan de beurt is. Hij schuifelt naar voren en begroet haar bij naam. „U herkent me gewoon ondanks dit gekke pak!”, zegt ze verbaasd. „Natuurlijk”, antwoordt de bejaarde man, „ik dacht direct bij binnenkomst: daar is ze, die knappe assistente!” Ze giechelt. „Weet je”, verzucht de bejaarde man, „de tijden zijn misschien veranderd, maar de mensen niet.”

