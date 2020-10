Ophef over een veldje vol kruisen op het kerkhof van Rome

In een hoekje van het uitgestrekte kerkhof van Rome, net buiten de rondweg aan de via Flaminia, is een grasveldje te vinden met een paar honderd witgeverfde ijzeren kruizen. De meeste staan een beetje scheef in de rij. Het ziet er rommelig uit, ook al omdat op het aangrenzende veld bouwmachines werken aan nieuwe graven.

Er staat niets bij, en dit veldje is ook niet aangemerkt op de grote plattegrond van het kerkhof. De enige informatie zijn de zwarte plaatjes die in het hart van ieder kruis zitten. Een datum, de naam van een vrouw.

Bij toeval is deze week in de openbaarheid gekomen wat dit onwerkelijke tafereel behelst. Hier en op een paar andere uithoeken van het kerkhof blijken ongeboren vruchten te zijn begraven van vrouwen die om gezondheidsreden een abortus moesten laten plegen in de twintigste tot de 27ste week van hun zwangerschap. In veel gevallen is dat gebeurd zonder dat die vrouwen het wisten, zonder dat zij er toestemming voor hadden gegeven, maar wel met naam en toenaam.

Geraakt

„Het is een enorm schandaal. Vrouwen zijn hier geraakt in de intimiteit van wat op zich al een moment van pijn en verdriet was”, zegt Elisa Ercoli, voorzitter van de vrouwenorganisatie Differenza Donna. Ze is woensdag meteen poolshoogte gaan nemen. Op het kerkhof, dat zo groot is dat je er met de auto rondrijdt, blijken nog een paar van zulke veldjes te zijn, vertelt ze. Witgeverfde ijzeren kruizen voor de afgelopen vier jaar, houten kruizen voor de jaren daarvoor. Vele honderden, alles bij elkaar. „We hadden geen idee dat de namen van vrouwen die om medische redenen een abortus hebben gehad, zo voor iedereen zichtbaar waren.”

Haar organisatie heeft inmiddels een tachtigtal telefoontjes en mails gehad van woedende of verbijsterde vrouwen, vertelt Ercoli aan de telefoon. „Sommigen zeggen dat ze het als een vorm van geweld beschouwen, zo’n kruis met leesbaar hun naam erop zonder dat zij er iets van wisten. Anderen zijn boos over dat kruis, omdat ze areligueus zijn of omdat ze een andere godsdienst aanhangen.”

Hoe de grafvelden er zijn gekomen is nu nog onbekend. Hadden ziekenhuizen er bijvoorbeeld weet van? Wie is verantwoordelijk? Anti-abortusgroepen misschien? „Geen idee. We willen dat graag en zo snel mogelijk weten’’, zegt Ercoli. In ieder geval hebben het ziekenhuis San Camillo, een van de grootste van Rome, en het afvalbedrijf AMA, dat over de kerkhoven van Rome gaat, laten weten dat zij zich niet verantwoordelijk achten voor de schending van de privacy van de vrouwen.

Differenza Donna heeft een klacht ingediend bij justitie. Die is meteen een onderzoek begonnen. Suggesties dat iemand mogelijk iets heeft ondertekend zonder de tekst goed door te lezen, wijst Ercoli resoluut van de hand. „Voor het begraven van de vrucht na een abortus is uitdrukkelijke toestemming nodig”, zegt Ercoli. „Dat kan niet zomaar via een of ander snel ondertekend stuk papier.’’

Op korte termijn staan ontmoetingen met het openbaar ministerie en de minister van Gezondheid op het programma. „We willen weten wie de verantwoordelijken zijn in dit verschrikkelijke verhaal”, zegt Ercoli, die spreekt over geweld tegen vrouwen door de officiële instanties. „En we willen sowieso voorkomen dat deze praktijken doorgaan. Wat hier is gebeurd, is een onaanvaardbare en buitengewoon ernstige schending van onze rechten. Vrouwen moeten hier zelf over kunnen beslissen.”