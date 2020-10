Liane den Haan wint lijsttrekkersstrijd 50Plus

50Plus heeft weer een nieuwe politiek leider, directeur Liane den Haan van ouderenbond ANBO. Ze kreeg zaterdag tijdens het partijcongres 52 procent van de stemmen bij een interne lijsttrekkersverkiezing waaraan 362 van de circa 4.000 leden meededen. Den Haan is daarmee het nieuwe gezicht van de ouderenpartij, nadat voormalig fractievoorzitter Henk Krol afgelopen mei vertrok.

Den Haan was als lijsttrekkerskandidaat voorgedragen door het partijbestuur, maar had felle concurrentie te duchten van de huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Corrie van Brenk. Die kreeg uiteindelijk 42 procent van de stemmen.

Den Haan staat voor vernieuwing. Zij zegt dat zij 50Plus wil omvormen tot serieus onderhandelingspartner in de Tweede Kamer en van het kabinet in ouderenzaken, zoals bijvoorbeeld het pensioendossier.

De lijsttrekkersstrijd leidde de afgelopen weken tot diepe verdeeldheid in de partij. Léonie Sazias, fractiegenoot van Van Brenk in de Tweede Kamer, zei woensdag openlijk dat zij de fractievoorzitter volstrekt ongeschikt vond voor het lijsttrekkerschap. Sazias was eerst ook kandidaat voor het lijsttrekkerschap maar om te voorkomen dat Van Brenk zou winnen trok zij haar kandidatuur zaterdag in en riep zij haar achterban op om Den Haan te steunen. Zij achtte Den Haan kansrijker tegenover Van Brenk, omdat die ook kon rekenen op de steun van het partijbestuur.

Het ziet er nu naar uit dat Van Brenk niet zal terugkeren in de Tweede Kamer: zij heeft gezegd dat zij niet meer op de kieslijst van 50Plus wil als zij niet tot lijsttrekker zou worden gekozen.

Kiezerspotentieel geslonken

50Plus verkeert sinds het vertrek van Krol in zwaar weer. De partij kelderde, na maanden van geruzie en afsplitsingen, in de opiniepeilingen naar één tot twee zetels. Partijvoorzitter Jan Nagel waarschuwde de achterban er woensdag voor dat 50Plus zich geen nieuwe geschillen meer kan veroorloven. „Nog meer en we kunnen net zo goed niet naar de stembus gaan”, schreef hij woensdag in een mail aan zijn partijgenoten.”

In het besloten deel van de ledenvergadering kreeg onder meer opiniepeiler Maurice de Hond het woord. Hij bevestigde, op basis van eigen onderzoek, dit negatieve scenario. Uit dat onderzoek bleek dat het kiezerspotentieel van de partij is geslonken: eind vorig jaar overwogen volgens De Hond 1,3 miljoen mensen om op de partij te stemmen en dat zijn er nu nog maar 400.000.