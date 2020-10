Denk doet verkiezing nieuw bestuur over

Denk gaat de ledenvergadering overdoen waarin de partij haar nieuwe bestuur heeft gekozen. Daartoe heeft dat bestuur samen met het interimbestuur besloten, schrijft interim-partijvoorzitter Metin Celik zaterdagavond op Twitter.

Het bestuur en interimbestuur hebben, zo schrijft Celik, „na uitvoerig beraad” met onder meer een jurist, besloten dat er „deze maand” een vergadering wordt georganiseerd waarbij „alle leden alsnog in de gelegenheid gesteld kunnen worden om te stemmen”. Wanneer dat zal zijn en hoe de partij de stemming dit keer gaat inrichten, is nog niet duidelijk.

Tijdens de gewraakte ledenvergadering koos Denk niet alleen zijn nieuwe bestuur, maar bekrachtigde ook de voordracht van de nieuwe lijsttrekker, Farid Azarkan. Mogelijk worden beide stemmingen nu over gedaan. Naar verwachting betekent dit dat het interimbestuur momenteel opnieuw de leiding heeft.

Zowel experts als partijleden leverden na de bijeenkomst kritiek op de gang van zaken. Bij de vergadering was namelijk vanwege de coronamaatregelen slechts ruimte voor 94 leden, terwijl 144 mensen zich hadden aangemeld. Die selectie was volgens interim-partijvoorzitter Celik gemaakt op basis van „een eerlijke geografische verdeling”. Maar niet-geselecteerde leden konden ook niet digitaal hun stem uitbrengen. Daarmee was de stemming mogelijk niet rechtsgeldig, meenden experts.

Opvallend is dat bij een ledenvergadering in juni wel digitaal gestemd kon worden. Denk heeft nooit opgehelderd waarom dat toen wel kon en niet bij de verkiezing van het nieuwe bestuur.

