De verborgen kersenpit

Een archief is per definitie strak geordend, wanorde is uit den boze. Toch is het cabaretier en schrijfster Paulien Cornelisse gelukt een kleine chaos te creëren in het zestien kilometer lange ‘Regionaal Archief Rivierenland’ in Tiel: ergens in een van de vele tienduizenden bruine archiefdozen heeft ze een gouden kersenpit verstopt, afkomstig uit Japan. Alleen zij weet waar, maar ernaar vragen is zinloos. Ze heeft met haar daad de „ongelooflijke, onbevattelijke orde” van het archief „moedwillig verstoord”, en begeleidt haar ingreep met haar prachtig boekje De inspecteur en de gouden kersenpit.

Haar actie betreft een even spannend als mysterieus verhaal over deze verstoppertje spelende gouden kersenpit. Het begint zo: directeur van Flipje en Streekmuseum Tiel, Alexandra van Steen, vroeg Cornelisse in samenwerking met het Erfgoed Festival Gelderland „iets” te doen met haar museum, met de Betuwe en met de kersenbloesem, waarvoor Cornelisse een grote liefde koestert. De opdracht moest ook over „Oost/West” gaan, het thema van de Maand van de Geschiedenis van dit jaar.

Cornelisse kreeg meteen een idee, vertelt ze aan de telefoon : „Er staan kersenbomen in de Nederlandse Betuwe en ook negenduizend kilometer verderop, in Japan. Ik zie de kersenboom als een migrant die de wereld over reisde – van oost naar west of juist andersom?”

In het streekarchief ontdekte ze een kersensoort met de naam ‘Inspecteur Löhnis’ – in 1920 vernoemd naar deze man die de belangen behartigde van de tuinbouw. Dan is er een Japanse kers die de naam van zijn kweker draagt, ‘Eisuke Sato’. En er is Flipje, het fruitbaasje van Tiel. Tussen Flipje, Löhnis en Sato bestaat één overeenkomst: hun naam is kers geworden. Maar dat is niet waar, haast Cornelisse zich te zeggen: „Flipje is helemaal geen kers, maar een framboos met armen en benen van rode bessen”.

Sato en Löhnis hebben elkaar ontmoet, misschien in 1924 bij de Mondiale Tuinbouwtentoonstelling in Ankara. Althans, zo verklaart Cornelisse dat meneer Löhnis per post van meneer Sato een gouden Japanse kersenpit kreeg, met in de brief het voor Löhnis vast wonderlijke verzoek „de pit te verstoppen”. Sato refereert hier, vertelt Cornelisse, aan het Japanse begrip hibutsu, ofwel „geheim Boeddhabeeld”. Dit begrip beduidt dat iets dat nooit bekeken mag worden, hooguit eens in de vijfhonderd jaar, juist daaraan zijn schoonheid ontleent. Cornelisse: „Het ideaalbeeld is altijd mooier dan de werkelijkheid.”

Bij toeval kreeg zij zelf de gouden pit in handen, van iemand die anoniem wenst te blijven. Ze nam er een foto van en verborg hem opnieuw, in de hoop dat de gelukkige vinder hetzelfde zal doen. Daarom ligt er een gouden kersenpit te wachten, ergens in het Betuwse archief.

