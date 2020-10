We feliciteren de Belgen deze week met hun nieuwe regering waar ze meer dan een jaar over gesoebat hebben en natuurlijk met hun nieuwe prinses. Een zus van die ietwat saaie koning Flip. Tweeënvijftig jaar geleden geboren uit de relatie van hun vader met een dame met een hele dure achternaam. Dus in een hemelbed verwekt. Niet in een tochtige coronavrije fietsenstalling.

Ik begrijp dat die oude Albert, die inmiddels 86 is, de hele zaak stevig heeft tegengewerkt. Het verkrijgen van het dna ging bij onze Limburgse Jos B. gemakkelijker. Maar een Belgische rechtbank heeft de oude vorst uiteindelijk gedwongen en inmiddels is ontkennen voor hem zinloos. Hij heeft ooit zonder mondkapje geniest. En daar komen kinderen van. De prinses heeft onmiddellijk zijn achternaam aangenomen en volgens de zeer betrouwbare Gazet van Antwerpen claimt ze op voorhand ook al een flink deel van de erfenis. Ik vind het gezellig leesvoer. Het hoort bij het zinloze sprookje van de monarchie dat zowel onze zuiderburen als ons eigen volk in stand wil houden.

Onze koning heeft ook twee van dit soort tantes, maar dat zijn geen prinsessen omdat het geen koningskinderen zijn. Hun vader deed het in die tijd met onze toenmalige koningin. Of laat ik het anders zeggen: hij was met Juliana getrouwd. Dat lijkt me realistischer. Maar dan heb je als dochter dus geen recht op een koninklijke titel. Je bent wel de zus van Trix. Of ons land de tantes financieel onderhoudt? Dat zal wel weer geheim zijn. Misschien heeft Trix een zwart bastaardzussenpotje dat ze af en toe aanvult door een Rubens te verpatsen.

Inmiddels begrijp ik dat het Republikeins Genootschap de positie van onze koning binnenkort wil toetsen bij de rechter. Dat wordt nog best ingewikkeld daar er achter iedere rechter een portret van Willy hangt. Niet in zijn ordinaire speedbootje van twee miljoen euro, maar in een deftig pak met die chique mevrouw naast hem. Daarbij: het volk wil hem gewoon en heeft geen enkel bezwaar tegen het feit dat hij als enige Nederlandse uitkeringstrekker komend jaar een vette loonsverhoging krijgt en moeiteloos accepteert. Plus een miljoen voor zijn dochter. Elisabeth, de Belgische collega van Amalia, weigert deze uitkering trouwens. Kwestie van fatsoen.

Deze week moest ik lachen. Kwam door een of ander fossiel die ik hoorde zeggen dat we ons koningshuis ooit van God gekregen hebben. God bestaat niet. En als-ie dat wel doet dan heeft-ie vast iets anders aan zijn drukke hoofd dan om in een of ander minuscuul kutlandje een gozer met een hipsterbaard voor een paar miljoen op een troon te hijsen. De polen smelten, de bossen branden, de kinderen verhongeren, de mensen vluchten en de bejaarden sterven. En heeft diezelfde god dan ook die Engelse Edward uitverkoren? En die immer schuin marcherende Belg Laurent in zijn Porsches?

Wat is dat trouwens met dat geloof? Waarom mogen kerken en moskeeën in deze tijd honderd zingende klanten ontvangen en zijn de theaters genoodzaakt om bij dertig mensen de deuren te sluiten? En waarom krijgt in Amsterdam de benauwde Kleine Komedie wel toestemming om meer mensen te ontvangen en mag de zeer ruim bemeten Ziggo Dome hooguit dertig mensen binnen laten? En Hugo de Jonge: leg het me nog een keer uit van die vliegtuigen en Ikea.

Mijn hoofd stoomt. Van boosheid en van verontwaardiging. Ik snap de coronaproblemen en denk dat we, nu Famke Louise onze Diederik Gommers gaat adviseren, er zeker uitkomen. Maar leg het me nog een keer uit over dat koningshuis. Dat koningshuis en die uitkeringen.

Hoewel? Toen ik die geriatrische discussie tussen de niet alleen aan corona lijdende Donald Trump en die diep demente Joe Biden zag begreep ik onze Oranjeklanten weer beter dan ooit. Laten wij die van ons maar lekker laten zitten. Maar ik mag toch wel gewoon aan de koning vragen of hij van zijn ordinaire loonsverhoging af wil zien. Dan babbelt hij in zijn komende kersttoespraak stukken gemakkelijker over solidariteit. Solidariteit en saamhorigheid.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 oktober 2020