Acht mensen vermist in Frankrijk na overstromingen

Door een storm en overstromingen zijn in Frankrijk zeker acht personen vermist geraakt. Dat heeft de Franse meteorologische dienst zaterdag laten weten. In het noorden van Italië kostte een overstroming het leven aan één persoon, twee mensen worden nog vermist. Hulpdiensten zoeken momenteel naar hen.

Twee brandweermannen in Frankrijk werden meegesleurd door het water tijdens een reddingsoperatie. Het noodweer leidde ook tot stroomuitval bij duizenden woningen, ondergelopen wegen en materiële schade.

In een periode van 24 uur viel 450 millimeter regen, een hoeveelheid die normaal in vier maanden valt. Het noodweer hield vooral huis in de streek rondom Nice. De regenval is heftiger dan in oktober 2015, toen bij overstromingen rondom Cannes twintig mensen om het leven kwamen.

In Italië is het vooral slecht weer in de provincies Lombardije, Ligurië en Veneto. Het historisch centrum van Venetië is overstroomd.