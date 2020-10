Amsterdamse fotograaf scoort met foto’s van Kim Kardashian

Wat betreft vindingrijkheid is de Amsterdamse fotograaf Paul Kooiker (1964) voorlopig de kampioen van het coronatijdperk. Hij bedacht een ambitieus plan waarvoor hij de deur niet uit hoefde en dat trekt nu wereldwijd de aandacht.

Tijdens de lockdown in april kreeg Kooiker een telefoontje uit Parijs van Michèle Lamy, een wereldberoemde cultuur- en mode-icoon. Kooiker leerde haar kennen als de muze en echtgenote van Rick Owens, de Amerikaanse mode-ontwerper voor wie hij diverse opdrachten deed. Owens is een bewonderaar van Kooikers even raadselachtige als poëtische fotografie, een oeuvre vol overbelichte, onscherpe, bewogen en soms ook van kleur verschoten foto’s die hij al jaren uitsluitend met zijn iPhone maakt.

Lamy vertelde Kooiker dat ze een serie sieraden had ontworpen. Of hij die wilde fotograferen met Kim Kardashian als model? De Amerikaanse tv-persoonlijkheid, een van de beroemdste vrouwen ter wereld, is een vriendin, vertelde Lamy. Ze kon Kooiker wel helpen aan contactgegevens van een assistent van Kardashian.

Niet veel later kwam Kooiker met een coronaproof plan. Hij stelde niet alleen voor dat Kardashian zou poseren met Lamy’s sieraden, maar ook dat de 76-jarige Lamy zich zou laten fotograferen in ondergoed van Kardashians lingerielijn Skims. Omdat reizen er even niet inzat, had Kooiker bedacht dat de echtgenoten van beide modellen op zijn aanwijzingen de foto’s zouden maken. Kardashian is getrouwd met Kanye West, rapper, producer en ondernemer, en nauwelijks minder bekend dan zijn vrouw.

Voor zijn assistenten-op-afstand had Kooiker een uitgebreide instructie opgesteld. Owens moest een rookmachine huren en op zijn iPhone een app installeren, waardoor hij met lange sluitertijden zijn echtgenote in foto’s vol beweging kon vastleggen. Ondanks haar gevorderde leeftijd, zegt Kooiker, is Lamy „een soort beest, niet te stoppen qua energie”.

Sieradenontwerpster Michèle Lamy (76), op aanwijzingen van Paul Kooiker gefotografeerd door echtgenoot en mode-ontwerper Rick Owens.

Foto Paul Kooiker Sieradenontwerpster Michèle Lamy (76), op aanwijzingen van Paul Kooiker gefotografeerd door echtgenoot en mode-ontwerper Rick Owens.

Foto Paul Kooiker Sieradenontwerpster Michèle Lamy (76), op aanwijzingen van Paul Kooiker gefotografeerd door echtgenoot en mode-ontwerper Rick Owens.

Foto’s Paul Kooiker

Tot zijn verrassing stemden beide partijen in met zijn plan. Kooiker: „Ik dacht dat het te hoog gegrepen was, en Kardashian heeft de reputatie een enorme control freak te zijn. Op basis van vertrouwen deden ze het gewoon, contracten zijn er niet aan te pas gekomen.”

Zonder dat hij ooit rechtstreeks contact met ze heeft gehad, weet Kooiker dat Kardashian in juni met haar privé-jet vanuit haar woonplaats Los Angeles naar Wyoming is gevlogen, waar haar man twee ranches heeft. In het vliegtuig liet ze zich opmaken, zodat de fotosessie bij West thuis direct kon beginnen.

Bodysuit

Kooiker had gevraagd of Kardashian decent naakt wilde poseren, steeds met een ander sieraad van Lamy. Dat is niet gebeurd, bleek toen hij de tachtig door Kanye West gemaakte opnamen opgestuurd kreeg. Kardashian draagt een bodysuit in de kleur van haar huid en deed alle sieraden tegelijk om.

In zijn studio in Amsterdam heeft Kooiker van de foto’s zwart-witte uitsneden gemaakt en ze met photoshop bewerkt. Ondanks de curieuze werkwijze voelen ze als zijn foto’s, zegt hij. „Ik heb de boel uit handen gegeven en het me daarna weer toegeëigend”, aldus de fotograaf. Het auteursrecht op de foto’s berust ook bij hem.

Het internationale modetijdschrift AnOther publiceerde de fotoserie deze week. Kardashian plaatste vrijdagmorgen drie Kooiker-foto’s op haar Instagram-pagina, met 189 miljoen volgers een invloedrijk podium. Binnen tien uur scoorde ze met de opnamen een miljoen ‘likes’. Kooiker: „Misschien moet ik dit kunstje vaker doen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 oktober 2020