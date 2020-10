Zangeres Anne-Fay volgt haar eigen spoor terug

Anne-Fay zingt, danst, reflecteert en spreekt zich uit. Van de Nederlandse zangeres van Surinaamse afkomst (via haar moeder), opgegroeid in Gouda, verschijnt binnenkort het debuutalbum.

De première was donderdagavond in de Amsterdamse Melkweg. Reaspora is niet slechts muziek, het is ook een film, een speurtocht en een reis. Letterlijk. Ter voorbereiding bezocht Anne-Fay Kops (31) Aruba, Curaçao, Suriname en Ghana. China viel af door corona. Ze wilde haar afkomst terugvolgen, vandaar ook de albumtitel ‘re-aspora’.

Tijdens het optreden vertelde Anne-Fay het publiek over haar motivatie. Het verhaal ging over de ‘aardige mensen in Ghana’ die haar als Nederlandse vriendelijk ontvingen, ondanks de geschiedenis. En over haar opa op Curaçao. Zelf heeft Anne-Fay een witte huidskleur en sluik haar. Dat maakt haar positie des te ingewikkelder, laat ze weten.

Ondertussen zong ze liedjes als ‘Akweley (White Woman)’ en ‘Lioness’. Haar stem op zich is al beeldend: overweldigend luid, of ijl en breekbaar. En net als haar stem ontwijkt haar muziek stereotypen. Die is spaarzaam, deels elektronisch, aangevuld met dwarse percussie of een iets te snerpende elektrische piano.

Filmbeelden toonden de zee. Die was schuldig, wisten we, want daar waren slaven verdronken. Dat vervolgens ook beelden te zien waren van in zee drijvende (zinkende?) mensen, was te nadrukkelijk.

Ambigu

De show werd aantrekkelijker toen Anne-Fay de focus naar zichzelf verlegde. Het verraderlijk opgewekte ‘I Am Racist’ was gedurfd, want ambigu en pijnlijk.

Zo nu en dan had een dans met haar achtergrondzangeressen een verluchtigend effect. Anne-Fay doet en wil veel, maar vaak was juist de eenvoud het doeltreffendst.

Haar nummer ‘Thighs’, met de regel ‘I’ve got thighs the size of Africa’, omvatte alles.

Pop Anne-Fay. Gehoord: 1/10 Max, Melkweg, Amsterdam. Herh.: 2/10, aldaar. ●●●●●